Korona virus i Ekvador: Žena koja je 10 meseci živela sa pepelom nepoznate osobe u garaži

Pre 45 minuta

To je rekla Elsa Maldonado, doduše s podozrenjem, kad su je ekvadorske vlasti pozvale da joj saopšte da može da ode onlajn i pogleda gde je sahranjena njena majka Enma Aguire.

„Od prvog trenutka imala sam osećaj da to nije moja majka", kaže Elsa.

To je samo jedna od stotine osoba koje su umrle od Kovida-19 u Gvajakvilu (drugom najvećem gradu u Ekvadoru, sa 2,7 miliona stanovnika) i bile pogrešno identifikovane - ili uopšte nisu bile identifikovane.

Do zabune je došlo u četiri bolnice, među kojima je ona u kojoj je umrla Enma, između marta i aprila 2020. godine, na vrhuncu pandemije.

Uz to, više od 100 porodica ne zna gde se nalazi njihova preminula rodbina, nisu sigurni u pravi identitet ljudi koje su sahranili ili ne veruju da je rodbina sahranjena tamo gde vlada kaže da je sahranjena.

Kako je Enma završila u pogrešnoj bolnici?

Njena ćerka Elsa išla je do Crvenog krsta i bolnica, ali nije mogla da nabavi krv koja je bila potrebna njenoj majci - tad je porodični doktor predložio da bude hospitalizovana.

U očajanju, Elsa je otišla do državne bolnice Los Seibos, gde je molila satima pre nego što ih je konačno nagovorila da prime Enmu.

Enma je rekla ćerki: „Uzmi mi recept i vodi me kući."

U to vreme bolnice u Gvajakvilu već su počele da pucaju pod pritiskom - što je bila situacija koje su zdravstvene vlasti bile i te kako svesne, budući da su održavale svakodnevne sastanke sa članovima timova za vanredne situacije iz zdravstvenih centara.

Sonenholcner je za BBC rekao da su neke privatne bolnice bile spremne da leče pacijente obolele od Kovida, ali to nisu učinile jer u to vreme za to nisu bile spremne.