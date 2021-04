Psihologija: Vrištimo kad se uplašimo, ali zašto vrištimo i iz zadovoljstva

„Bila sam jako uplašena, ali nisam želela ništa da propustim, pa sam najveći deo vremena samo žmurila. Na kraju sam rekla sebi da to više nikad neću raditi."

Ali vrlo brzo je prekršila to obećanje.

Hoće li ljubitelji uzbuđenja uspeti da se izbore sa svojim strahom bez toga i zašto to uopšte radimo kad bi zapravo trebalo da se zabavljamo?

Šta je, dakle, vrištanje?

„Vikanje znači da ste podigli glas, ali vi i dalje govorite", kaže on.

„Sadrži neka akustična svojstva; traje oko tri četvrt sekunde do sekund i po.

„Kreće stvarno glasno i ostaje glasan do kraja."

Zašto vrištimo?

„Ali ako već vrisak treba da bude vokalna alatka za to, morate da budete u stanju da razlikujete vašu sestru od vašeg brata ili koga god", kaže profesor Guzules.

On sugeriše da nas evolutivno poreklo vriska navodi da tražimo „blago preteća" okruženja u kojima možemo da „vežbamo" vrištanje.

„Naš mozak se razvio tako da pruži zadovoljstvo u kontekstima koji mogu da doprinesu našem preživljavanju", kaže on.

„Živimo u prilično civilizovanim vremenima i većina nas ne mora da vrišti svakodnevno, ali to, naravno, ne znači da povremeno nismo ugroženi."

„Dolazi do rasta tenzije i vrisak omogućava njeno popuštanje."

To objašnjava zašto, za nekoga kao što je Alehandra, vrištanje na toboganu smrti deluje „kao da ste uplašeni, a zapravo se sjajno provodite".

„Čak bih se usudila reći da je to način da se oslobodite stresa, zato što zaboravljate na sve, potpuno se predajte trenutku", dodaje ova dvadesetpetogodišnjakinja iz Ekvadora.

„Uvek volim da posetim zabavne parkove po gradovima, zato što je po mom mišljenju to jedna od najuzbudljivijih stvari koje možete da radite", kaže ona.

„Potom je tu dugi red u kom čekate, pa gledate izuvijanu prugu i zahvalni ste što niste gore na toboganu, a to ga samo čini još strašnijim."

Damfi Mensik kaže da bi obuzdala vrištanje ako bi to značilo da može ponovo da ide na tobogan

„Mislim da je to nešto što ne možete da osetite inače u normalnom životu", kaže ona.

„Još sam uzbuđenija kad vrištim, tako da je to za mene definitivno dobar osećaj."

„Ne umem da uživam u životu bez tobogana smrti", kaže on.

On kaže da je vrištanje reakcija koju on može da isključi, budući da se do sada vozio na oko 350 tobogana širom sveta.