Severna Irska i sukobi: Bobi Sends - štrajk glađu i smrt koja je izmenila sve

Pre 1 sata

Sukob u Severnoj Irskoj: Neki ključni događaji

Oni sebe smatraju političkim zatvorenicima zato što je njihov politički cilj da ponovo ujedine Irsku - i to oružanom silom.

Do tog trenutka pridružilo mu se već 40 zatvorenika.

Vlada to naziva „statusom specijalne kategorije", odbivši da to nazove „političkim statusom".

Dovedeni su u zabludu da će dobiti svoju odeću - što je glavno pitanje sukoba. Porodice im donose odeći u zatvor, ali ona nikad ne stiže do zatvorenika.

Mart: Bobi Sends, zatvorski lider IRA, započinje štrajk glađu, jasno stavivši do znanja da je spreman da se izgladni do smrti.

Tačer jasno stavlja do znanja da ne namerava da pristane na kompromise.

On kasnije iste godine postaje predsednik Šin Fejna.

„Tamošnji zatvorski čuvar mi je rekao: 'U redu, tu si da odslužiš svoju kaznu. Možeš to da uradiš na teži ili lakši način. Ako prihvatiš moj savet, smesta ćeš obući uniformu. Ako ne želiš, onda se skidaj.'

To je postalo poznato kao „prljavi" ili „neoprani" protest.

„Bilo je neudobno, stomak bi vam se prevrtao od toga, ali to je bilo bojno polje koje nam se ukazalo, pa je bilo opstani ili odustani."

Sedam zatvorenika odbilo je hranu 28. oktobra 1980. godine i sećam se kako sam sumnjao da će to sprovesti do kraja.

„Mislim da je to pitanje ostalo prilično otvoreno", odgovorio je on.

„Mislim da na kraju prvog štrajka glađu zatvorski režim nije bio dovoljno izmenjen da ispuni očekivanja zatvorenika", rekao je on.

Verujem da je to suviše blaga formulacija.

Dva meseca kasnije, kad sam čuo da je komandir IRA u Mejzu Bobi Sends trebalo da povede drugi štrajk glađu, počev od 1. marta 1981. godine - na petu godišnjicu ukidanja statusa specijalne kategorije - znao sam da će ovaj put, ako ne dođe do kompromisa, to biti do smrti.