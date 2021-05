Velika Britanija i politika: Kakav je odnos premijera Borisa Džonsona prema istini

Političari, čak i oni istinski pošteni, redovno izgovaraju stvari u koje ne veruju do kraja.

I javnost to zna.

Samo mi je jedan viši političar koji je još u igri privatno rekao nešto što je bilo krajnje, potpuno i do kraja neistinito.

Što nas dovodi do Borisa Džonsona.

On odbija da do kraja objasni neka pitanja.

Dauning Strit uporno poriče da je on uradio bilo šta pogrešno.

Njegov jedinstveni način vođenja stvari - i ponekad haotični pristup donošenju odluka - doveo je do toga, kažu mi izvori, da ga ogorčene kolege iz Broja 10 zovu „Kolica".

Zna se da je napisao dve verzije slavne novinske kolumne, jednu koja podržava Odlazak, a drugu Ostanak, pokušavajući da argumentuje sve opcije da bi do kraja bio siguran u sopstveni izbor.

Treći kažu da je teško dopreti do jasnosti i prave namere ili da je „teško razlučiti gde njegovi motivi počinju, a gde se završavaju".

Šta nam to onda govori o premijerovom odnosu prema istini?

Jedan insajder koji ga dobro poznaje kaže da naprosto „nije fer i suviše je lako nazivati ga 'lažovom', kao što to radi opozicija".

Godinama je bilo uobičajeno da kad stvari postanu nezgodne, naročito u privatnim životu ili finansijskim poslovima Borisa Džonsona, on potpuno odbija da se upušta u razgovore o tome, čak i u privatne sa bliskim savetnicima.

„Njemu će to teško pasti, a ljudima koji pokušavaju da ga savetuju takođe će biti izuzetno teško."

Ali zar on ne govori istinu?

„On je profesionalac i on to radi."

Strategija zbunjivanja

Bivše kolege sugerišu da dok sagovornici ne stignu da razluče šta je on time zapravo mislio, razgovor se već završio.

„On često ostavlja ljude u uverenju da im je rekao jednu stvar, ali je zapravo sebi napravio prostor za manevar", verujući da „što manje čvrstih stavova zauzimaš, to bolje, jer posle uvek možeš da promeniš politički pravac."

Bio je poput „neukroćene političke životinje" kad je prvi put razvio politički stil, kaže drugi, igrajući se s izrazima isto kao što bi to činio u složenim i raskošnim novinskim kolumnama, čikajući rečima, iskazujući osobine kakve nema nijedan drugi političar.

Ali jedan drugi mi je rekao da se to razvilo u neku vrstu prikrivanja onoga što se stvarno dešava.

„To je kao sa nekim komičarem, vi ga praktično podstičete da nastavi, vi želite da sve bude plauzibilno" - čak i ako, prema njemu, to prosto nije.

To je tačka u kojoj njegov lični stil, prema drugima, prerasta u nešto mnogo manje atraktivno.

Kao Stiv Džobs

U njegovoj političkoj karijeri, Boris Džonson je iznova i iznova preokretao šanse u svoju korist, a to je ogroman deo razloga zašto.

„Da li ima tendencioznih laži? Namučio bih se da ukažem na direktan primer. Da li on preoblikuje istinu tako da mu ona odgovara? Da."

Ali privatne sumnje u to da li su te tvrdnje ubedljive nisu sprečile Džonsona da postane najveći zagovornik napuštanja EU.

Neki od njegovih saputnika na putovanju do Bregzita ne misle da je on ikada bio iskreni vernik.

Veteran Bregzitovac mi kaže: „Boris nije jedan od nas, ali mi smo ga postavili tamo gde jeste - i to je istina sa kojom on nikada neće želeti da se suoči."

Velike nevolje na pomolu?

Reputacija i popularnost Borisa Džonsona svakako nisu zasnovani na uverenju da on govori istinu, samo istinu i ništa sem istine.

On ima ono što anketari nazivaju „autentičnošću" - to što vidite, to i dobijate.