Muzika: Zbog čega pop zvezde koriste prostetičke maske

Pre 21 minuta

Fanovi su prvi put videli lice di-džejke, producentkinje i pop inovatorke Sofi (Sophie) 2017. godine.

Tokom karijere, ova eksperimentatorka koja je tragično nastradala u januaru 2021, u 34. godini, ostala je gotovo potpuno maskirana, skrivena iz di-džej pulta; na omotu albuma, umesto lica nalaze se izobličene linije nalik vijugavoj strukturi DNK.

Potom je, 10. oktobra 2017, Sofi je aploudovala video klip za pesmu It's Okay To Cry, u kom umetnica gleda pravo u kameru u trenutku razotkrivanja.

Međutim, ono što odmah upada u oči jeste prostetička šminka koja podebljava obraze umetnice tako da liči na heruvimskog anđela, dok nas Sofi uverava: „Mislim da je najbolji deo čoveka njegova unutrašnjost."

It's Okay To Cry je predstavila lice umetnice istovremeno najavivši album Oil of Every Pearl's Un-Insides iz 2018, koji je spojio transdženderizam i transhumanizam - filozofija prema kojoj će čovek dostići svoje najveće potencijale ako se tehnološki unapredi.

Pesme poput Faceshopping i Immaterial sugerišu da tehnologija (uključujući prostetičku šminku) može poboljšati našu samoprezentaciju transcendirajući tako naše polno, opipljivo sopstvo.

Pomoću muzike, Sofi je plasirala ideju da ćemo svetu bolje predstaviti našu unutrašnjost i najbolje delove našeg bića ako budemo od naše kože pravili novu.

To nije prosto pitanje upadljivosti, već suštine.

Dve godine nakon toga, modeli etikete Balensijaga su, na predstavljanju kolekcije proleće/leto 2020. na Pariskoj nedelji mode, prošetali modnom pistom, a lica su im bila modifikovana na sličan način.

U najavi za taj događaj nalazi se objašnjenje prema kom modeli sa prostetičkom šminkom predstavljaju „poigravanje sa merilima lepote danas, u prošlosti i u budućnosti".

Modna pista je uvek bila mesto gde su se predstavljale nove zamisli, te ne čudi što je nakon Balensijagine revije, koja se nadovezuje na Sofinu estetiku, prostetička šminka preplavila pop muziku i ušla u mejnstrim vizelnu kulturu.

Ranije se mogla videti isključivo u hororima B produkcije ili na članovima brojnih metal bendova, dok danas čini da neke od najpoznatijih zvezda izgledaju gotovo neprepoznatljivo - na primer, u najskorije vreme, Lejdi Gaga, Tejlor Svift i Lil Naz Iks (Lil Nas X) su počeli da je koriste kako bi proširili svoj umetničku mitologiju i izazvali samu prirodu svojih tela.

Privlačenja pažnje

Ipak, kada govorimo o korišćenju prostetičke šminke, The Weeknd je verovatno privukao najveću pažnju javnosti ističući je u prvi plan tokom promocije poslednjeg albuma.

U januaru prošle godine, u video spotu za veliki hit Blinding Lights, izgledao je gotovo unakažen, krvavog lica.

Zatim mu je u martu bila odrubljena glava u spotu za In Your Eyes, da bi najzad, nekoliko meseci kasnije, bila pripojena na telo drugog čoveka u videu za Too Late, koji se nadovezuje na prostetičke glave brenda Guči, nošene na modnoj pisti.

U novembru iste godine, njegovo lice je bilo gotovo potpuno prekriveno zavojima kada se pojavio na dodeli Američkih muzičkih nagrada; konačno, u januaru ove godine, ti zavoji su skinuti kako bi u spotu za pesmu Save Your Tears bilo prikazano groteskno nabreklo i izvijeno lice; nos, usne i obrazi pevača rastegnuti su poput karamele.

Pred nastup na Superboulu početkom februara, The Weeknd je, najzad, u razgovoru za Verajeti objasnio zbog čega je pribegao „reži me" vizuelnoj naraciji: „Svi ti zavoji na glavi odražavaju apsurdnu holivudsku selebriti kulturu i ljude koji manipulišu sobom iz površnih razloga ugađanja i kako bi bili priznati", kaže on.

To što zvezde velikog formata isprobavaju prostetičku šminku i radikalno menjanje izgleda zasigurno nije nikakva slučajnost u doba poboljšanja i modifikacije tela, uz razvoj egzoskeletona, funkcionalnih robotskih kukova, veštačkih vagina, trodimenzionalnih printeva ušiju, bioničkih sočiva, transplantacije lica i jeftinije plastične operacije.

Takva unapređivanja su pokrenula brojne etičke nedoumice, ali, nasuprot mišljenju koje je izneo The Weeknd, mnogi cenjeni umetnici su prihvatili prostetičku šminku kao način slavljenja nečega što oni razumeju kao novog doba oslobađanja od biološkog tela.

Za mnoge pripadnike generacije koja je odrasla na internetu, umnoženi avatari, likovi i tela (bez obzira na to da li je reč o pingvinu iz Kluba pingvin ili četvoročlane porodice iz Simsa) koji su okupirali njihovu pažnju doprineli su razvoju svesti da nisu ograničeni obitavanjem u samo u jednom telu - a sada poseduju i krajnje istančani materijal kao i digitalnu tehnologiju koje im omogućavaju poigravanje sa sopstvenim identitetima.

„Najvažnije pitanje, po meni, jeste da li ćemo doći do trenutka kada će ljudi trošiti više novca na svoje avatare nego na svoja opipljiva sopstva?" pita Vaso Vu, dvadesettrogodišnji vizuelni umetnik koji je izradio različite prostetičke modele za Ašnika (Ashnikko), američkog repera u usponu.

Međutim, dok digitalni avatari i digitalna estetika omogućavaju ljudima neograničeno stvaranje i izmišljanje novih verzija nas samih, prostetička šminka kombinuje te mogućnosti sa materijalnim zadovoljstvom koje avatari ne mogu da nam pruže.

Takođe, pomoću samokonstruisanja, u rasponu od šminke i perika do estrogenskih i testosteronskih pilula, njeno korišćenje čini upadljivim načine definisanja identiteta i roda pojedinca, motivišući nas tako da mislimo kako možemo biti štagod poželimo.

Tejlor Svift je prvi put otkrila njenu moć tokom svoje kratke zrele gotičke faze, u periodu albuma Reputation iz 2017. godine, naročito kada je igrala zombija u spotu za povratnički singl Look What You Made Me Do.

Bil Korso, Oskarom ovenčani mejk-ap umetnik, koji je našminkao Svift, kaže da se umetnica veoma brzo izveštila u tom domenu.

„U jednom trenutku mi je rekla: 'nikada se nisam toliko zabavljala'", prokomentarisao je za BBC.

Dve godine kasnije, kada je trebalo da snimi najambiciozniji spot u dotadašnjoj karijeri za pesmu The Man, pozvala je Korsoa da ponovo sarađuju.

U spotu je igrala ulogu nepodnošljivog cisrodnog muškarca - obučena u usko poslovno odelo, kratko potšišana i sa facijalnom prostetikom, ispitivala je granicu do koje bi mogla biti nepodnošljiva samo kada bi bila „muškarac".

Uz pomoć Korsoa, mogla je nakratko da proživi tu realnost.

Grabeći prostor, šireći noge u metrou, njena prostetikom nadograđena persona u The Man ukazuje ne samo na ulogu tela kao korektivnog kulturološkog instrumenta, već i na njegovu arbitrarnost kao sredstva prinude rodnih i rodno podrazumevanih odnosa.

Reč je o ideji koju je Lil Naz Eks isprobao prošle godine kada je, za Noć veštica 2020, reper poznat po pesmi Old Town Road postao Niki Minaž - reperov muzički idol.

Zatim je, početkom februara ove godine, na Tviteru postovao video u kome hvali svoje plastične dojke pozivajući fanove da diskutuju o tome.

Lejni Šantal, mejk-ap umetnica iz Los Anđelesa koja je, između ostalog, radila sa Robom Zombijem i bendovima Slipknot i Marshmello, bila je njegova saradnica zadužena za izradu likova pomoću prostetičke šminke još od 2020, kada joj je bio poveren zadatak da ga, za potrebe spota za pesmu Rodeo, transformiše u vampira.

„Jednom kada probaju, žele još", kaže ona. „Suština prostetike je transformacija ljudi, omogućiti im da postanu neko drugi; omogućiti im da iskoče iz svog tela na tren. Mislim da to mnogima pomaže. Primetila sam da mnogi dobijaju mnogo na samopouzdanju kada nose te zastrašujuće prostetike."

Šantal, koja neguje mračni, seksi bajkovitu estetiku, radi u toj industriji tek nešto duže od jedne decenije, propustivši takozvani „prostetički bum" koji se dogodio devedesetih, kada su vizuelni umetnici poput Zombija i Slipknot prvi predstavili vizuelnu novinu pop publici.

Iako je na samom početku 21. veka i u njegovoj drugoj deceniji splasnulo zanimanje za prostatičku šminku, današnja fascinaranost tom tehnikom znači da je ona postala deo mejnstrima u daleko većoj meri nego što je to ranije bio slučaj, prožimajući sve oblike vizuelne kulture.

Kada iz današnje perspektive pomislimo na prostetičku šminku, padaju nam na pamet serije ili filmovi - Okružen mrtvima, Američka horor priča ili Anđelina Džoli zamaskirana u Grdanu, i u svim tim primerima je ta tehnika obilno korišćena, zbog čega i važe za dela koja su najavila doba prostetičke šminke u kom trenutno živimo.

Šantal taj razvoj objašnjava povećanim zamorom od tehnologije kompjuterski generisanih slika.

„Tokom prve decenije dvehiljaditih, kompjuterski generisane slike su postale zaseban pravac, ali ljudi su počeli da osećaju da im nedostaju sadržaji sa ʼstvarnimʼ efektima, poput Petka trinaestog i Teksaškog masakra motornom testerom", kaže ona.

„Danas imamo situaciju da ljudi koji su odrasli uz tehnologiju kompjuterski generisanih slika osećaju da je ona dosadna, a nostalgična crta je ponovo postala zabavna."

Pošto tehnološko postaje sve teže razlučivo od ljudskog, verovatno ćemo nastaviti da gledamo kako se o prostetičkoj šminci i efektima govori u mejnstrim delu javnosti, kako u bukvalnom obliku (sa više prostetički zasnovanih modnih kampanja i više velikih zvezda koje na sebe navlače plastiku) tako i u vidu sveprožimajuće metafore za različite oblike ljudske žudnje da prevaziđu sopstvena ograničenja.

„Poboljšanje naših tela jeste način na koji klizimo ka sledećem evolutivnom koraku", kaže Frederik Hejmen, multimedijalni umetnik koji je sarađivao sa pop zvezdama koje pomeraju granice, poput Lejdi Gage.

„To je nešto što moramo da prihvatimo i sa čime treba da se suočimo, to je neminovnost koja se upravo događa."