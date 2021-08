Zašto je „Be My Baby“ grupe The Ronnettes savršena pop pesma

Moja omiljena anegdota u vezi sa hitom Be My Baby sastava The Ronettes nije ona o tome kako je čuveni uvod u pesmu zapravo bio plod sticaja okolnosti, iako je činjenica da je bubnjar Hal Blejn slučajno preskočio udarac stvorivši tako najprepoznatljivije tri sekunde u muzici predstavlja izuzetnu stavku u domenu pop mitologije.

Niti mi je omiljena ona kada je Brajana Vilsona iz The Beach Boys njena briljantnost toliko uzbudila kada ju je prvi put čuo na radiju u kolima da je zaustavio kola pored puta.

Takođe nije ni ona kada je jedne noći u Londonu Džon Lenon zamolio Roni Spektor (u to vreme Roni Benet), glavnu pevačicu sastava, da mu otpeva delić pesma na uvo, a onda je, prema njenim rečima, „gotovo ispustio dušu".

Mislim na priču o tome kako je, u to vreme devetnaestogodišnja Roni neprimetno izašla iz studijske sobe, u kojoj je sa Filom Spektorom i brojnim muzičarima snimala pesmu, i otišla u toalet gde je vežbala svoje deonice.

Upravo tu su nastali čuveni delovi „uo-o-o-o" i „o-o-o-o".

„Često se priča o akustici prostorije u studiju Zlatna zvezda, ali ljudi pojma nemaju kakav je zvuk bio u ženskom toaletu", napisala je ona u svojim memoarima iz 1990. upadljivog naziva Budi moj dragi: Kako sam preživela maskare, mini-suknje i ludilo (Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts and Madness).

I svaki put kada čujem Be My Baby, pomislim na Roni kako ispred ogledala namešta frizuru da joj ide još malo na gore, skida još jedan sloj maskare... i lagano pevuši jednu od najboljih vokalnih deonica pop muzike ikada snimljenih.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, The Ronettes su grčevito pokušavale da se probiju, kada im je Fil Spektor, nakon što su ga pozvale, ponudio da dođu na audiciju - ostalo je istorija

S trajanjem koje jedva premašuje dva i po minuta, Be My Baby je ozbiljan kandidat za savršenu pop pesmu.

Pola veka nakon što je umalo slupao kola zbog nje, Brajan Vilson nije promenio mišljenje. „To je najbolja pesma ikada snimljena", rekao je 2013. novinaru Njujork tajmsa.

Ali ne samo da je odlična, već je i svima neverovatno dobro poznata.

Prepoznaćete taj čuveni uvod - bum, bum-bum BAM - čak i ako mislite da ga ne znate.

Možda ćete ga, ja pripadam toj grupi, prvi put čuti u uvodnoj špici Prljavog plesa, kao podlogu za montažu isprekidanih crno-belih slika ispreplitanih parova dok plešu džajv.

Ili ćete je možda prepoznati na početku Ulica zla Martina Skorsezea, u sceni konfuznog buđenja Harvija Kajtela u njegovom sobičku.

Ili će vas na nju asocirati na desetine pesama koje su iznova tokom dugog niza godina prisvajale taj otvarajući ritam.

Tokom gotovo 60 godina od kada je nastala, ona nije bila ponovo u modi u nekom trenutku, već se stalno vraćala.

Muzički i emocionalni slojevi

Da li zbog toga što smo je čuli u brojnim velikim filmskim scenama, tek Be My Baby je jedna od onih pesama koje čine naš život filmičnijim.

U meni evocira uspomene na venčanja, žurke i festivale, prve ljubavi i gadne raskide, stranca koji me pita da zaplešemo uz nju negde u njujorškom Louer ist sajdu.

Uvek kada krenu taj čuveni uvodni udarac i božanstveni vokali, oraspoložim se.

Ali u skorije vreme, prepoznatljivost pesme i vitalnost kao da bodre slušaoca snažnije nego inače.

Poput drugih klasičnih pop pesama, Be My Baby je jednostavna - ali samo ako se ne udubljujete.

„Teška pesma, koja, ipak, ima i nežnu stranu, nalik bendu The Ronettes", kaže Spektorova u svojim memoarima.

Slojevita je - ne samo muzičkki, zahvaljujući raskošnom aranžmanu za orkestar Fila Spektora, ili vokalno, sa Roninim čeznutljivim vokalnim linijama koje podupire medni korus pratećih pevača - već i emocionalno, takođe.

Iza svakog stiha koji ističe uzbudljivost novog zaljubljivanja (ʼVeče kad smo se upoznali već nisam mogla bez tebeʼ), sledi drugi koji nagoveštava koliko patnje ljubav može doneti (ʼI da sam ikako mogla, nikada te ne bih pustilaʼ).

To je pesma koja vas obuzima, pred čijim šarmom morate da pokleknete.

„Budi moj dragi sada", zahteva Roni.

Ostatak teksta deluje istovremeno romantično i zloslutno: „Učiniću te srećnim, dragi, samo čekaj i videćeš. Ah, od dana kada sam te prvi put videla, čekala sam te."

To je pesma o očajničkoj želji da navedete nekoga da se zaljubi u vas kao i o svim mogućim načinima da izludite zbog toga.

„Bićeš veoma ponosan na mene", preklinje Roni, ne pretpostavljajuće koliko će njena veza sa producentom pesme postati mračna.

Čula sam Be My Baby pre nego što sam upoznala bend, a kasnije, kada sam videla nastup The Ronettes - sve sa „košnica" frizurama i crnim ajlanerima - još više sam je zavolela.

To je pop muzika, ali je bend koji je pratio pevačice svirao pravoverni rok.

Mik Braun je, opisujući Fila Spektora, u svojoj biografiji napisao: „U to vreme ženske grupe su gajile imidž smerne nevinosti... međutim, The Ronettes su delovale kao devojke koje su izašle u subotu uveče da traže nevolju."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Kit Ričards je 2007. uveo The Ronettes u Rokenrol kuću slavnih

Sestre Veronika i Estel Benet i njihova nećaka Nedra Toli su odrasle u španskom Harlemu (Njujork).

Svirale su u rodnom gradu grčevito pokušavajući da se probiju, kada im je Fil Spektor, nakon što su ga pozvale, ponudio da dođu na audiciju početkom 1963. godine.

Producent je bio opčinjen njihovim glasovima, naročito glasom vodeće pevačice Roni.

Be My Baby je bio prvi singl objavnjen na njegovoj etiketi, pesmu, pored Spektora, potpisuje i autorski duo Eli Grinvič - Džef Beri i inspirisana je prvim titrajima romanse između Roni i Fila.

„Bio je lud za mojim glasom, telom, svime. Osećanje je bilo obostrano", rekla je Roni u jednom intervjuu iz 2015.

Stvaranje remek-dela

Roni je odletela u Los Anđeles - bez svojih koleginica iz benda - kako bi snimli pesmu u studiju Zlatna zvezda, gde je stvoren čuveni Spektorov Zid zvuka.

Poznat kao čovek koji svaki posao istera do kraja, Spektor je insistirao da bend proba 42 puta pre nego što ga je snimio.

Među pratećim vokalima su bili: Darin Lav, Soni Bono i, u to vreme njegova nova devojka i nepoznata tinejdžerka po imenu Šer.

Što se tiče čuvenog uvoda, bubnjar Hal Blejn - koji je preminuo pretprošle godine u 90. godini - tvrdio je da je reč o slučajnosti. U razgovoru za NPR, rekao je: „Promakao mi je drugi udarac."

Ronini vokali su bili poslednja cigla u Spektorovom zvučnom zidu.

Naterao ju je da vežba svoju deonicu puna tri dana.

Poput drugih ženskih bendova iz tog perioda, The Ronettes se nisu puno pitale o vokalnom aranžmanu tokom snimanja, ali je odlaskom u toalet i povratkom u sobu za snimanje sa jedinstvenim idejama Roni pronašla način da u snimak utisne svoj osobeni pečat.

Na američkoj listi je stigla do četvrtog, a na britanskoj do trećeg mesta.

Usledili su singlovi: Baby I Love You, Walking In The Rain, I Can Hear Music, iako nijedan nije uspeo da nadmaši uspeh koji je postigla Be My Baby.

Usledila je turneja po Velikoj Britaniji, gde su The Ronettes u svojstvu predgrupe pratile Rolingstonse, u to vreme sastav koji je puno obećavao; sprijateljili su se i sa The Beatles, a Estel se kratko vreme zabavljala sa Džordžom.

Međutim, kako je rasla popularnost benda, jačala je Spektorova ljubomora. Kada su The Beatles pitali The Ronettes da im sviraju kao predgrupa na američkoj turneji 1966, Spektor nije dozvolio Roni da ide, poslavši jednu od njenih rođaka kao zamenu.

Do trenutka kada su Fil i Roni sklopili brak, 1968, bend se raspao a Roninoj pevačkoj karijeri je došao kraj.

Autor fotografije, PA Media Potpis ispod fotografije, Jedna od najpoznatijih fanova sastava The Ronettes je Ejmi Vajnhaus. Njenim izgledom i siroviim, grubim glasom provejava duh Roni Spektor.

Narednih šest godina je živela kao prava zatočenica u njihovom kompleksu na Beverli Hilsu.

U svojim memoarima, Roni opisuje kako je njen muž napravio lutku na naduvavanje sa svojim likom i postavio je na suvozačevo sedište u kolima kako bi uvek izgledalo kao da je sa njom.

Uz podršku majke, na kraju je pobegla, bosonoga, a par se razveo 1974 - iako će se zbog dugotrajnih parnica oko neplaćenih autorskih prava od njega potpuno odvojiti tek mnogo godina kasnije.

Nakon nekoliko decenija, i dalje je sabotirao njenu karijeru, pa je čak pisao i Rokenrol kući slavnih pokušavajući da odvrati tu instituciju od odluke da daju priznanje The Ronettes.

„Mislim da njihov doprinos nije dovoljan da bi ušli u Kuću slavnih, niti ih celokupno delo kvalifikuje da budu kandidati za to priznanje", obrazložio je Spektor.

Na ceremoniji dodele priznanja 2007, Kit Ričards je odmereno osporio njegove tvrdnje: „Njihovi glasovi su probijali zid zvuka", rekao je.

To je bio prvi put nakon nekoliko decenija da se bend okupio u punom sastavu - ali takođe i poslednji put kada se Estel pojavila u javnosti, preminuvši samo dve godine kasnije.

Fil Spektor je 2008. proglašen krivim za ubistvo glumice Lane Klarkson, čije je telo pronađeno u njegovom stanu u Los Anđelesu.

Osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od devetnaest godina.

Priča o opstanku

Poput većine ljudi u poslednje vreme, morala sam da se suočim sa činjenicom da je čovek koji je počinio monstruozna dela stovrio nešto što volim.

Međutim, pesma pripada jednako Roni koliko i njenom bivšem mužu. Tekst nikada ne bi tako ispao da nije inspirisan njom.

Pesma nikada ne bi bila toliko zarazna da je ona nije otpevala.

Prvi put sam je videla uživo 2014. u londonskoj dvorani „Kraljice Elizabete", na turneji Beyond The Beehive u okviru koje je držala solističke nastupe.

Zapravo, na događaju koji je delom bio svirka a delom priča o opstanku, pevačica je zabavljala publiku dogodovštinama iz svog života.

Rekla je da ne može da peva najveće hitove jer joj Fil Spektor čak ni iza rešetaka ne dozvoljava da ih koristi u kontekstu scenskog izvođenja.

Ali nakon što nam je poželela laku noć, čuli smo najavu da će se Roni vratiti na binu i izvesti kratak „koncert" (terminološka razlika zahvaljujući kojoj njen bivši muž nije imao prava da kontroliše šta Roni peva), na kom je, naravno, zapevala i Be My Baby.

Ni prvi ni poslednji put, Roni je rešila problem na svoj način.

Roni opstaje, a isto važi i za pesmu - tokom šest decenija uticala je na mnoge muzičare.

Iste godine kada je objavljena, The Beach Boys su snimili Don't Worry Baby kao nedvosmislenu posvetu velikom hitu.

Otada su svi, u rasponu od Hall & Oates i The Jesus and Mary Chain do Bat For Lashes i The Magnetic Fields, isticali njenu neodoljivost.

Producent Lane del Rej Rik Nauels kaže da Be My Baby „označava početak doba modernog popa", a njen uticaj se jasno čuje u singlu Lust For Life (2017), duet Lane del Rej i The Weeknd.

Autor fotografije, Alamy Potpis ispod fotografije, Tokom višedecenijske karijere, Roni Spektor je nastavila da napreduje kao umetnica, uprkos svim pokušajima njenog bivšeg muža Fila Spektora da sabotira njenu karijeru

Jedna od najpoznatijih fanova sastava The Ronettes je Ejmi Vajnhaus - njenim izgledom i sirovii, grubim glasom provejava duh Roni Spektor, koja je u repertoar za svoje nastupe uvrstila pesme sa Ejminog albuma Back to Black, odajući počast preminuloj pevačici.

„Ejmi mi puno znači, zbog nje osećam da moja karijera ima smisla" , rekla je Roni za magazin Rolingstoun 2016. Žalosno je što joj je trebalo toliko dugo da to shvati.

Za Noela Galagera - na čijem venčanju je Be My Baby označila prvi ples - to nije samo jedna od mnogih pesama koje bi se našle na diskovima spremljenim za život na pustom ostrvu, ona je na samom vrhu njegovog najužeg izbora.

„To je pesma koja mi uvek izmami osmeh", rekao je.

Iako nisam na pustom ostrvu već proživljavam doba karantina, na isti način reagujem kad je čujem.

Kad mi se čini da je život skroz usporio, pesma Be My Baby podseća me da on može, i da će ponovo biti uzbudljiv.

Kada se ponovo budu organizovala venčanja, kad ponovo budemo pohrlili nazad na plesni podijum, kada boravak u prostoriji ispunjenoj strancima bude u nama izazivao osećanja nade i uzbuđenja umesto opasnosti i straha, Be My Baby će i dalje biti tu i zvučaće jednako veličanstveno kao i pre.