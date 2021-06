Rusija, LGBT i rodni identitet: „Bilo mi je jasno da sam drugačija”

avgustin: To zapravo nije jednostavno pitanje. Ponekad sebe definišem kao ženu, a ponekad kao muškarca. U principu, ne pridržavam se neke binarnosti ili identiteta, ja sam van tih okvira, i želim da moj projekat, moje stvaralaštvo, moja muzika nemaju pol.

BBC: A kako su ljudi iz vaše sredine reagovali na to?

a: Često sam bila tema razgovora, bila sam neshvaćeno biće. Rođena sam u Noriljsku i do petog razreda pohađala sam opštu školu.

Naravno, veoma sam privlačila pažnju, ali ja to zapravo nisam htela, samo nisam znala kako drugačije.

Otputovala sam u školu u Krasnojarsk i živela u internatu do devetog razreda.

a: U to vreme još uvek sam bila studentkinja, nisam bila solista, plesala sam, ali samo kao deo baletskog ansambla, to su bili grupni nastupi, pa stoga nije bilo podele uloga po polovima.

Ali naravno, tada nisam mogla da se izjasnim, kao što to mogu sada, kao umetnik izvan rodnih okvira.

Divim se sebi u detinjstvu, kada su me napadali i ismevali, nisam imala apsolutno nikakvu zaštitu, i uprkos tome, nastavila sam da idem dalje.

a : Oni rade u fabrici za izradu mašinskih delova. Moj otac je bravar-serviser, a majka radi, uf, znate, to se zove acetilenski generator.

a : Pa ... Da vam kažem iskreno, nisam ih pitala, kako im to uspeva. Naravno da im je neobično, pošto ja ... nije kao da sam pomislila:

Ne, nikada nije bilo tako. Ja sam oduvek bila ovakva, kakva sam sada, kakvu me vidite i slušate u mojim pesmama, takva sam otišla iz Noriljska i takva sam se vratila pre dva meseca na festival „Crni kaput".

Bila sam i ostala onakva kakva sam bila u detinjstvu, ne mogu da izgubim to u sebi.

Veoma sam zaljubljena u moj Noriljsk. Period školovanja do petog razreda i period u vrtiću provela sam u staljinki, sedeći u bakinoj kuhinji.

A sada je to sve razrušeno i uništeno, i napušteno. Međutim, ovaj grad, u principu, ima tešku sudbinu, kako i Petrograd.

Olga me je pozvala da predstavim pesme sa mog debi albuma.

To čini da čovek veruje u grad, da će ipak tamo bar umetnost sigurno živeti. Ali opet.

BBC: U pesmi „Tata Sever" vi pevate skoro pa operskim vokalom, da li to ima veze sa vašim obrazovanjem?

a: Naravno, ja sam se većinu svog života posvetila akademskom muzičkom obrazovanju, slušala sam operu, gledala balete i naravno, da je to na određeni način doprinelo formiranju mog glasa.

Ja sam u stvari uvek maštala o sceni. Čini mi se kao da sam oduvek, celog svog života bila umetnik, samo niko za to nije znao.

I shvatam da me niko nije učio da pevam, uvek mi se činilo da znam kako to da radim, i to na svoj način, muziku sam doživljavala na svoj način.