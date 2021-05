Psihologija i zdravlje: Zašto se osećamo dobro kad psujemo

Pre 25 minuta

Svi to radimo... samo neki glasnije i češće

Da li je to zato što znamo da smo tad nevaljali ili se nešto zaista promeni u našem mozgu i telu kad koristimo ružan rečnik?

Svi smo to već radili, udarili mali prst na nozi, isekli su nas u saobraćaju ili smo prosuli kafu.

Šta je psovanje?

Ona kaže da je to neka vrsta jezika koji koristimo u šoku, zaprepašćenju, ushićenosti, da bismo bili smešni ili uvredljivi…

Ali je to kulturološki fenomen koji ima smisla samo u okviru zajednice, lingvističke grupe, društva, zemlje ili vere.

U slučaju da nije do kraja jasno, doktorka Birn kaže: „To je ona vrsta jezika koji ne biste koristili u određenim okolnostima, na primer, na razgovoru za posao ili kad prvi put upoznajete partnerove roditelje."

U tom slučaju, zašto psujemo?

„Kad psujem, to može da bude iz radosti, krajnjeg iznenađenja ili dubokog žaljenja, bola ili besa.

„Čini se da je to najekspresivniji način da iskažete neku emociju", kaže Mihail.

„Ne psujem mnogo. Mislim da ako to koristite često, gubi snagu.

„Želite to da sačuvate za prilike kad je stvarno korisno", dodaje Klara.

„Izgleda da gradimo neke veoma snažne emocionalne veze s određenom vrstom jezika i da se one pohranjuju odvojeno od ostatka našeg rečnika.

„Možete da uklonite deo nečijeg mozga i potpuno negirate nečiju sposobnost da se služi jezikom na način koji je tendenciozan i planiran, kao što ja to činim sada. Ali oni i dalje mogu spontano da opsuju."

Da li zamenjena reč može da uradi posao?

„Zapitao sam se ima li svrhe psovati kad nas nešto boli i da li to uopšte pomaže", kaže doktor Ričard Stivens, viši predavač psihologije na Univerzitetu u Kilu i osoba zadužena za njihovu „Laboratoriju psovki" u kojoj sprovodi eksperimente.

On to radi na jednoj osobi dvaput: jednom uz pomoć pravih psovki, a drugi put uz pomoć pristojnih zamena.

Stručnjaci su otkrili da kad se koriste prave ružne reći, ljudi bolje izdržavaju i uspevaju duže da zadrže ruku u ledu, ali kad su upotrebljavane potpuno arbitrarne zamene, one nisu funkcionisale jer nisu imale emotivni efekat prave psovke.

Ali zašto je to tako?

„Obično vidimo da dolazi do ubrzanog rada srca tokom psovanja, u poređenju sa neutralnom reči.

„Ali pre nekoliko godina, morali su da me spasavaju sa planine posle nesreće. Gadno sam iščašio rame i morali su da me stave na sanke da bi me spustili sa planine.