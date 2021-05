Žene, muškarci i ljubav: Uparivanje preko DNK - može li nauka da nam pomogne u ljubavi

Pre 1 sata

Različiti sajtovi nude samcima, kao što je Čeiko, prečicu do izlazaka na osnovu hemije između dve osobe, dok već postojeći parovi dobijaju priliku da testiraju „genetsku kompatibilnost".

„Menja vam život"

Da bi se došlo do ovih rezultata, mora da se uzme bris s unutrašnje strane obraza klijenata i analiziraju njihovi geni humanog ljudskog antigena (HLA).

„To je veoma instinktivno, veoma bazično i svi to rade sve vreme.

„Očekivala sam da vidim dobar rezultat, ali on je zapravo bio bolji nego što sam očekivala, tako da sam bila srećna."

„Možda i bih, ali to me je definitivno podstaklo da to uradim. U tom pogledu, ovo vam menja život."