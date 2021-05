Muzička industrija: Dokumentarac o Britni Spirs - da li nam otkriva nešto novo

Novi BBC-jev dokumentarac o Britni Spirs poslednji je pokušaj da se rasvetli pitanje starateljstva pod kojim se ona nalazi od 2008. godine. Ali da li nam on otkriva bilo šta novo o tome šta se stvarno dešava iza kulisa?

Njujork tajms je ponovo pokrenuo temu o njoj objavljivanjem priče Kadriranje Britni Spirs u februaru ove godine - to je 75-minutni film koji analizira kako su se mediji tokom godina odnosili prema ovoj slavnoj pevačici i ljudima oko nje.

Nije bilo nužno novih informacija o aktuelnoj situaciji ili uvida u to šta se dešava u njenoj glavi, ali to nije ni bilo važno - njegov uticaj bio je seizmičkih razmera.

Čak je doveo i do izvinjenja njenog bivšeg dečka Džastina Timberlejka zbog toga kako se prema njoj ophodio u prošlosti.

Međutim, on se odrekao ličnog starateljstva 2019. godine zbog vlastitih zdravstvenih problema, a tu dužnost je preuzeo privremeni staratelj. On i dalje kontroliše njenu imovinu, mada je sudija naložio da podeli tu odgovornost sa kompanijom za upravljanje finansijama.

Džastin Timpberlejk se izvinio za ranije ponašanje prema Britni, sa kojom se zabavljao do 2002. godine

I upravo je to razlog zašto je ova tema toliko privlačna za dokumentariste.

Oko Britni se nalazi tesan obruč i većina filmadžija udari u zid kad god pokuša da stigne do nje. Ona je, sasvim prikladno, prezaštićena.

„To, za mene, više nije bilo zabavno, tako da sam odlučio da dostojanstveno odem", objašnjava on.

On istražuje i da li je starateljstvo imalo bilo kakav pozitivan uticaj na njen život.

Tokom intervjua snimljenog u njegovom domu u Los Anđelesu, Hilton kaže: „Da nije imala to starateljstvo, bojim se da bi Britni danas bila mrtva, ali zaista."

Ali krajnje je očigledno da više nije zadovoljna što njen otac kontroliše mnoge aspekte njenog života i to je, razumljivo, sve što je bitno za njene sledbenike.

U dokumentarcu se vidi kako Azar razgovara sa njenim posvećenim obožavaocima koji se energično bore za to da ona povrati samostalnost.

To sugeriše da trenutno nema primedbi na samo starateljstvo, već samo na činjenicu da je njen otac ostao zadužen za njega, a ne neko koga je ona sama odabrala.

„Ona želi da može da vozi kola kad to poželi. Pod njenim starateljstvom, sada nema to pravo", kaže on.