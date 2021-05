Serije i komedija: Sajnfeld - sitkom iz kojeg ništa ne može da se nauči

Pre 1 sata

Sitkom je termin koji se kod nas odavno odomaćio, ali ovo je idealno mesto da se podsetimo šta on zapravo znači.

Za najpopularniji i najuticajniji sitkom svih vremena, Sajnfeld, obično se kaže da je to šou ni o čemu.

I to je postalo opšte mesto u svakoj konverzaciji o ovoj seriji.

„Kada smo Leri i ja predstavljali seriju u NBC-ju 1988, mi smo samo želeli da objasnimo način na koji komičari dolaze do materijala za svoje nastupe ili ideje", objasnio je Sajnfeld.

„Bili smo iznenađeni kada smo shvatili da ljudi počinju to da koriste pri opisivanju serije, jer je to bilo potpuno suprotno našoj ideji", objasnio je.

Epizoda 43 - The Pitch

On i Džeri odlaze na sastanak u NBC sa idejom da prezentuju serijal (pod imenom Džeri) koji se ne bi bavio ničim.

Klimav start

On je otkazao TV specijal Boba Houpa i od tih para producirao dodatne 4 epizode.

I ne samo to - Ludvin je te epizode stavio u termin koji se nastavljao na emitovanje repriza popularnog Kafića uzdravlje (Cheers) i to je bio recept za visoke rejtinge i obezbeđivanje budućnosti.

On je relativno poznati komičar, a u društvu je prikazan kao neka vrsta glasa razuma.

Epizoda 61 - Smelly Car

Oni pretpostavljaju da je on ostao iza momka koji im je dovezao auto sa parkinga restorana.

Džeriju toliko smrdi auto, da odlučuje da ga proda, ali ni to mu ne uspeva zbog smrada.

On pokušava na sve načine da se oslobodi automobila, ali čak ni lopov koji ga obije, ne uspeva da se zadrži u njemu zbog smrada.

Možda i ključni čovek koji stoji iza Sajnfelda je tip koji u njemu ne glumi i koji će se na taj način ostvariti tek mnogo godina kasnije kada stvori još jednu seriju koja će ući u istoriju - Curb Your Enthusiasm .

Naravno, on nije izmislio sitkom, on ga je samo radikalno izmenio.

Postoji još jedan slogan koji se vezuje za seriju Sajnfeld i on možda još bolje objašnjava revolucionarni duh serije od onog koji kaže da se radi o šou koji govori ni o čemu.

Lari se potrudio da njegov šou nema nikakvu pouku (No Lessons!).

Sitkomi koji su vladali američkom televizijom tokom 50-tih godina (Father Knows Best, Make Room For Daddy) su uvek, na kraju svake epizode, imali svojevrsnu pouku, kao da se radi o školskom programu kojem je na kraju potrebno sumiranje viđenog.