Izrael, Palestina i nasilje: Snaga i ograničenja arsenala oružja palestinskog Hamasa

Pre 1 sata

Iako imena i odrednice konkretnih projektila umeju da budu pomalo zbunjujuće, Hamas ima ogroman inventar sistema kraćeg dometa kao što je Kasam (do 10 kilometara) i Kuds 101 (do oko 16 kilometara).

Oni su pojačani sistemom Gred (do 55 kilometara); i Sedžil 55 (do 55 kilometara).

Ali Hamas ima i raznovrsne sisteme dužeg dometa kao što je M-75 (do 75 kilometara); Fadžr (do 100 kilometara); R-160 (do 120 kilometara); i nešto malo M-302, koji ima domet do 200 kilometara.