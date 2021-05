Muzika: B. B. King - kralj bluza koji je uticao na generacije muzičara

Poniženje

Njegovi naredni hitovi bili su „ Sweet Black Angel ", „ Rock Me Baby " i „ Every Day I Have the Blues ".

Zahvaljujući uticaju britanskih bendova kao što su the Yardbirds , T he Animals i Rolingstonsi, bela publika, prvo u Velikoj Britaniji a potom i u Americi, počela je da prihvata bluz.

Imao je britanski hit na top 20 sa „Thrill is Gone" 1969. godine, ali njegov najuspešniji singl izašao je kad je sa grupom U2 1989. godine snimio pesmu „When Love Comes To Town".