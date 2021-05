Princ Hari: „Želim da prekinem krug bola kako bih zaštitio decu”

Pre 8 sati

„Nikad to nisam video, nisam ništa o tome znao i odjednom sam počeo da shvatam i rekao sam: 'Okej, tu je on išao u školu, to se dogodilo, to znam o njegovom životu, takođe znam da je to povezano s njegovim roditeljima što znači da se on prema meni ponašao kao što su i njegovi roditelji prema njemu, pa se pitam kako to mogu da promenim za svoju decu?".