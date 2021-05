Joy Division, Velika Britanija i depresija: Ijan Kertis - smrt će nas rastaviti

Na filmu su ga igrali Šon Haris u filmu 24 Hour Party People koji se bavi usponom i padom diskografske kuće Faktori Rekords i Sem Rajli u filmu Kontrol nastalom prema knjizi njegove supruge Debore Kertis Touching From a Distance .

Posle Kertisove tragične smrti, njegove kolege iz benda su raspustili Džoj Divižn i osnovali grupu Nju Order ( New Order ), sastav koji je takođe pomerio granice u rok muzici, naročito onoj njenoj grani koju nazivamo nezavisnom.

Trideset godina posle tragičnog događaja, basista Džoj Divižn Piter Huk je do detalja opisao kako je izgledalo snimanje albuma Closer koje je neposredno prethodilo samoubistvu.

„Album smo snimali u martu, a on je prvi put pokušao samoubistvo u aprilu", priseća se Huk.

Sastav je u to vreme radio veoma naporno.

„Mislim da smo ga tada samo pitali da li je sve okej, a on je odgovorio da je dobro i da može da nastavi snimanje.

Kako je zvučao sastav Džoj Divižn

U to vreme se britansko carstvo raspadalo. nezaposlenost i inflacija su dostizali rekordne stope i cela zemlja je bila u ozbiljnom sunovratu.

Sve se to čuje u muzici grupe Džoj Divižn.

Kobna noć

Bio je to i dan kada je grupa trebalo da krene za Ameriku na prvu turneju.

U stvari, bilo je to pismo u kojoj poručuje da želi da joj se vrati i da sa njom živi normalan život, čim se vrati iz Amerike.

„Nikada nismo znali na čemu smo i šta se zaista dešava sa njim. Nikada to nije dozvolio. Nikoga nije želeo da uznemiri.

Čak je i njihov najpoznatiji singl Ljubav će nas rastaviti stigao samo do 13. pozicije na listama i to mesec dana posle Kertisove smrti.

U vreme dok su snimali album Closer , on je već imao najmanje dva napada nedeljno.

„Nije mogao više da kontroliše sopstvenu sudbinu - u tim pesmama može da se čuje kako je došlo do njegovog potpunog sloma".

Mark Rajli, član sastava The Fall , kaže kako je nekoliko puta imao susrete sa Ijanom na mančesterskoj sceni kasnih 70-tih godina.

„Sreo sam ga nekoliko puta i kada nije bio na bini, nije se razlikovao od drugih muzičara", kaže on.

„On je to pokušao, ali je na kraju odustao od svega.

Na nadgrobnom spomeniku je uklesan naziv njegove najpoznatije pesme - Ljubav će nas rastaviti (Love Will Tear Us Apart).