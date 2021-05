Izrael, Palestinci i Gaza: Šta zakon kaže o oružanom sukobu

Samoodbrana

Raspravlja se o tome koji je to stepen intenziteta koji oružani napad treba da dostigne pa da država sme zakonski da pribegne samoodbrani.

Većina međunarodnih pravnika složiće se da raketiranje civila koje ometa društveni život jednog dela zemlje čini oružani napad kako je on definisan u Članu 51.

Zakon o oružanom sukobu

Ona je poznata kao zakon o oružanom sukobu (ili jus in bello , „pravda u ratu").

Ako rat započne na „pravoj" strani zakona, to državi ne daje više prava na primenu neprijateljstava od njenog neprijatelja.

Humanost i vojna nužnost

Razlikovanje i proporcionalnost

Bukvalno svaka odluka prilikom odabira mete u gusto naseljenoj oblasti kao što je Gaza dovešće do jedne takve situacije.

I dok je proporcionalnost važan koncept u drugim oblastima prava, među kojima i zakon o ljudskim pravima, on ima posebno značenje u zakonu o oružanom sukobu.

U nekim slučajevima, to će značiti - kao što je u presudi napisala bivša predsednica Međunarodnog suda pravde sutkinja Rozalin Higins - da „čak i legitiman cilj ne sme da se napadne ako će kolateralna civilna šteta biti neproporcionalna konkretnoj vojnoj prednosti stečenoj u napadu."

S druge strane, česte su optužbe na račun Hamasa da on namerno ugrožava vlastite civile smeštajući vojne ciljeve među njih.

Ukoliko je to istina, to bi nesumnjivo bilo ozbiljno kršenje zakona o oružanom sukobu, ali to ne umanjuje obavezu Izraela da nastavi da preduzima sve mere predostrožnosti kako bi minimizovao gubitke civilnih života.