Kuba i Amerika: Kako je invazija u Zalivu svinja počela i propala pre više od šest decenija

Pre 23 minuta

Invazija u Zalivu svinja iz 1961. godine bila je osuđena na propast i pre nego što je ispaljen prvi metak. Brigada i dalje za to okrivljuje Vašington.

Učinio je to zato što je smatrao da ne sme da izgleda kao da Sjedinjene Američke Države stoje iza invazije.

Kad bi se to tako doživelo, ne samo da bi uništilo međunarodnu reputaciju zemlje, već bi i dalo izgovor Sovjetskom Savezu, koji je u to vreme konsolidovao položaj kao ključni Kastrov saveznik, da reaguje i pokrene do tad neviđeni nuklearni sukob.