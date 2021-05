Zdravlje, izazovi i mozak: Lekari istražuju misterioznu moždanu bolest u Kanadi

Pre 7 minuta

U ranim šezdesetim, Elis, koji je rođen i odrastao oko pastoralnog Akadijskog poluostrva u Nju Brunsviku, bio je zdrav do tog juna i uživao je u penziji posle više decenija rada kao industrijski mehaničar.

„Imao je deluzije, halucinacije, gubitak kilograma, agresiju, ponavljao se u govoru", kaže on.

To je prionska bolest, smrtonosan i redak degenerativni moždani poremećaj čiji pacijenti iskazuju simptome kao što su rupe u sećanju, bihevioralne promene i poteškoće u koordinaciji.

Radio Kanada, državni emiter, došao je do primerka dopisa iz sektora javnog zdravlja poslatog zdravstvenim radnicima u pokrajini upozoravajući ih na porast broja pacijenata koji iskazuju nepoznatu degenerativnu moždanu bolest.

„Prva stvar koju sam rekao bila je: 'Pa ovo je moj tata'", priseća se on.

U to vreme postojao je samo jedan pacijent, „izolovan i atipičan slučaj", kaže on.

Smatra se da je od ove bolesti do sada umrlo šestoro ljudi.

Može da dođe i do poteškoća u govoru koje brzo napreduju i otežavaju komunikaciju i vođenje tečnog razgovora - problemi poput mucanja ili ponavljanja reči.

„Prilično je uznemirujuće zato što bi, na primer, pacijent rekao supruzi: 'Izvinite, gospođo, ne možete da uđete u moj krevet, ja sam oženjen čovek', a čak i ako bi mu se supruga predstavila, on bi rekao: 'Ti nisi ona prava'", kaže doktor Marero.

Iako pacijenti ne pokazuju znake nijedne poznate prionske bolesti, one nisu sasvim isključene kao uzrok, kaže on.

„Moramo da se vratimo prvim načelima, da pođemo od nule", kaže on.

„Da li viđamo samo vrh ledenog brega? Možda", kaže on.

On se trenutno nalazi u specijalizovanom domu za negu i treba mu izvesna pomoć u svakodnevnim aktivnostima, a muči se i prilikom pričanja i spavanja.

Najviše od svega, želi da zna šta je to izazvalo bolest njegovog oca.

„Znam da rade na tome, ali kako je do toga došlo?", kaže on.

„Kao porodica, mi smo i te kako svesni činjenice da će on najverovatnije umreti od ovoga i samo se nadamo da ćemo, bilo da se to desi pre nego što umre ili posle toga, doći do nekih odgovora - i da će neko biti pozvan na odgovornost ako je moglo biti sprečeno."