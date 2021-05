Amerika i kriminal: Boni i Klajd - izgled koji vara i iluzije stvara

Pre 13 minuta

Znao je poznati beogradski šansonjer Dragan Stojnić kada je 1968. godine, samo nekoliko meseci pošto je Džordži Fejm izdao singl Balada o Boni i Klajdu ( The Ballad of Bonnie And Clyde ) objavio ploču za RTB pod imenom Boni i Klajd.

Rani radovi

Džef Gvin, autor knjige Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie And Clyde, za ovu fotografiju kaže da je bila glavni „krivac" za glamurizaciju i uopšte stvaranje legende o odmetnicima.