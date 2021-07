Drugi svetski rat, nacizam i Nemačka: Sofi Šol - studentkinja koja je pružila otpor Hitleru

Mnogi su početkom maja obeležili stogodišnjicu od rođenja mlade žene koja je postala slavna kad se suprotstavila Adolfu Hitleru i platila to životom.

„Ne govori mi da je za otadžbinu"

Poput mnogih drugih mladih ljudi, on se učlanio u stranački pokret Hitlerove omladine, dok je ona to učinila u njegovoj sestrinskoj organizaciji Liga nemačkih devojaka.

Brat i sestra, koji na kraju nisu uspeli da pomire svoje liberalne stavove sa politikom Trećeg rajha i primetili su kako se on ophodi prema jevrejskim poznanicima i umetnicima, počeli su da posmatraju režim kritičkim očima.

A u vreme kad je Hitler okupirao Poljsku, to se pretvorilo u otvoreno protivljenje.

„Nikad to neću razumeti i mislim da je to užasno. Ne govori mi da je to za otadžbinu."