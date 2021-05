Lejdi Gaga i seksualno zlostavljanje: Silovanje, trudnoća i nervni slom

Mark Sevidž

BBC reporter iz oblasti muzike

Pre 25 minuta

Američka pevačica Lejdi Gaga otkrila je da je imala nervni slom posle seksualnog napada i trudnoće.

Imala je 19 godina kada ju je, tvrdi, silovao muzički producent, koji joj je pretio da će spaliti njenu muziku, ako ne skine odeću sa sebe.

Rekla je da je silovatelj „ostavio trudnu u uglu" sobe kuće njenih roditelja, jer joj je „bilo loše i povraćala je".

Godinama kasnije, usledio je nervni slom i zbog preživljene traume „ušla je u stanje paranoje".

Gaga, pravo ime Stefani Germanota, o tome je govorila u prvoj epizodi emisije Opre Vinfri i princa Harija na novoj Epl TV+ The Me You Can't See, koja se bavi stigmom oko mentalnog zdravlja.

Dok je pričala o silovanju koje se dogodilo na početku njene karijere u muzičkoj industriji, rasplakala se.

„Imala sam 19 godina i radila sam, a onda je došao taj producent i rekao mi da se skinem",

„Rekla sam da neću i otišla, a onda su mi oni rekli da će spaliti moju muziku.

„I nisu prestajali",

„Nisu prestajali da me pitaju, ukočila sam se i... više se ne sećam", pričala je pevačica.

Sada kada joj je 35 godina kaže da ne želi da otkrije ime napadača.

„Razumem ovaj #MeToo pokret, razumem da je to nekim ljudima okej, ali meni nije",

„Ne želim da se susretnem s tom osobom ponovo", kaže ona.

Gaga je o silovanju prvi put govorila 2014. i tome posvetila pesme Swine i 'Til It Happens To You - sa saundtreka dokumentarnog filma The Hunting Ground koji govori o seksualnom nasilju na američkim koledžima i koji je nominovan za Oskara 2016. godine.

Kaže da je nervni slom usledio godinama kasnije i da je oporavak trajao i kada je dobila Oskara za film „Zvezda je rođena" 2019. godine.

Počelo je kada su je primili u bolnicu zbog akutnog bola i utrnulosti.

Iznenadila se kada su je poslali na razgovor kod psihijatra.

„Nisam mogla da osetim telo",

„Prvo me je se jako bolelo, a onda sam utrnula i bila sam bolesna nedeljama posle toga",

„Shvatila sam da sam istu bol osetila dok me je ta osoba silovala i ostavila u ćošku u kući mojih roditelja, jer sam povraćala i bilo mi je loše.

„Posle toga, bila sam u studiju mesecima", kaže ona.

Dodala je da je trauma promenila kao osobu i da nije prošla.

„Imala sam nervni slom i nekoliko godina posle nisam bila ista osoba.

„Bol koju osećam je bol koju sam osetila dok me je silovao",

„Uradila sam nekoliko magnetnih rezonanci i snimanja ali nisu ništa pronašli.

„Ali telo pamti", ispričala je pevačica.

Bile su joj potrebne dve godine da se oporavi, kaže ona, ali jednom kada seti toga, dovoljno je da ponovo upliva u ta osećanja i počne da oseća emotivnu bol.

Ipak, priču je završila sa porukom nade, rekavši da su joj bile potrebne godine da nauči kako da se izbori s tim.

„Počelo je polako da se menja", kaže.

Gaga je jedna od poznatih ličnosti koja je učestvovala u emisiji The Me You Can't See, uz Glen Klouz, olimpijsku bokserku Virdžiniju Fuks i poznatog kuvara Rašada Armsteda, kao i Opre Vinfri i vojvoda od Saseksa.

