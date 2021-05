Klimatske promene: Vodeće zemlje proteruju fosilna goriva, deca u Australiji traže spas za planetu

Pre 16 minuta

To je daleko ambicioznije od prethodnog maksimuma od dva stepena Celzijusovih.

Ministri su se takođe saglasili da zaustave direktno finansiranje elektrana na ugalj u siromašnijim zemljama do kraja 2021. godine.

Takođe postoji važna posvećenost zaštiti 30 odsto prirodnog zemljišta do 2030. godine kako bi se podstakao divlji svet i pomoglo smanjivanju emisije ugljen-dioksida.

Potez da se njihove politike usklade kako bi ograničile rast globalnih temperatura do 1,5 stepeni Celzijusovih podrazumeva mnogo brže akcije za smanjenje emisija do 2030. godine, umesto do sredine veka.