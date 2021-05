Film i seksualno zlostavljanje: Kevin Spejsi se vraća na veliko platno u ostvarenju Franka Nera

Posle optužbi o njegovom nedozvoljenom ponašanju 2017. godine tokom kampanje Me Too movement, Spejsi je otpušten iz serije Kuće od karata i u naknadnoj montaži izbačen iz već snimljenog filma All The Money in the World (Sav novac na svetu) koji je bio nominovan za Oskara.