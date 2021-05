Rusija, komunizam i politika: Na tenku sa Borisom Jeljcinom 1991. godine

To je jedan od večnih prizora iz savremene ruske istorije, slavna slika Borisa Jeljcina dok drži govor na tenku ispred parlamenta u Moskvi 19. avgusta 1991. godine.

Bio je to trenutak kad je budućnost Sovjetskog Saveza visila o koncu.

To je velelepno zdanje u krivini reke Moskva, a tog avgusta postalo je poznato kao „Bela kuća".

Moralna dilema

On je naučnik koji se osamdesetih zainteresovao za ljudska prava.

Mihail Arutjunov je tih čovek, ali čelične volje, sa beskompromisnim stavom prema onome što smatra da je ispravno i pogrešno, i do današnjeg dana izgleda kao blago rasejani profesor.

„Bio sam toga jutra blizu Jeljcina u 'Beloj kući'", priseća se on.

„On je odlučio da izađe pred tenkove. Dozvao me je i rekao: 'Ajmo!', i mi smo izašli. Popeo se na tenk i održao slavni govor."

Iako mnogi u to vreme nisu znali kako će se sve to završiti, on insistira na tome da tog jutra strah nije bio faktor.