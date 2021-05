Serija Prijatelji: Deset najboljih momenata sa okupljanja

Stiven Mekintoš

Reporter iz oblasti zabave

Pre 33 minuta

Autor fotografije, WarnerMedia

Nedavna premijera najočekivanijeg televizijskog serijala obradovala je obožavaoce Prijatelja širom sveta.

Popularan američki sitkom, koji prati živote mladih Njujorčana u njihovim dvadesetim i tridesetim godinama, završio se 2004. godine posle deset sezona.

Glumci se nisu često okupljali u punom sastavu kako bi razgovarali o seriji.

Poslednjih godina, novinarima je rečeno da tokom intervjuisanja filmskim zvezdama ne postavljaju pitanja u vezi sa serijom Prijatelji.

Čitanje scenarija, takmičenja u pogađanju zanimljivih činjenica u vezi sa serijom, modne revije, video isečci iz arhiva i intervju sa poznatim ličnostima, upakovani su u sat i 43 minuta koliko je trajalo okupljanje, a koje je bilo dostupno predstavnicima medija u sredu.

Reakcije su za sada pozitivne, iako su mnogi kritičari primetili da su neki delovi specijala bolji od drugih.

Magazin Roling Stoun opisuje ga kao „natrpanog sa previše gostujućih glumaca", ali navodi i da scena u kojoj šestoro glumaca razmenjuje šale „pogađa u mesto slatkih sećanja".

Deset najboljih momenata iz serije:

1. 'Sve se čini manjim'

Autor fotografije, WarnerMedia Potpis ispod fotografije, U jednoj od igara Met Leblank pokušava da otkrije ko je njegov blizanac po rukama

Seriju otvara Dejvid Švimer koji dolazi u Vorner Bros studio da poseti rekonstruisani set serije, odnosno dva stana i kafić Central Perk.

Jedan po jedan, pridružuju mu se i ostali i to je jedna od najemotivnijih scena.

„Sve mi se čini da je tako malo, cela scena", primećuje Met Leblank (u seriji Džoi).

„Ali to nije moguće, jer nismo mnogo porasli od tada", odgovara mu Dženifer Aniston (Rejčel).

Posle kraće i neprijatne pauze, Leblank, koji je znatno veći, joj uzvraća: „Govori u svoje ime".

Nedugo potom, počinju da se prisećaju događaja od ranije.

Leblank podseća Kortni Koks (Monika) kako je zapisavala replike na kuhinjskom stolu, pored činije za voće.

„Imala si neki dugačak govor", kaže on, „i mučila si se nedelju dana da ga naučiš napamet, a onda si ga zapisala na stolu.

„Kada nisi pazila, ja sam ga obrisao, pa si se naljutila na mene".

Glumica se nasmejala, rekavši da je „u tim jabukama sakriveno mnogo njenih reči".

2. Glumci se ne sećaju nekih epizoda

Autor fotografije, WarnerMedia Potpis ispod fotografije, Džejms Korden sa glumcima iz serije Prijatelji

Metju Peri (Čendler) je prethodno izjavio da se ne seća šta se dešavalo čak tri godine u Prijateljima, ali će se ispostaviti da nije jedini.

Kada Aniston spomene scenu iz pete sezone u epizodi The One With The Ball, u kojoj glumci satima igraju igru, Švimer kaže da mu je to izbedledelo.

„Ne sećam se toga", kaže on iskreno.

„To su sezone koje nikad nisam pogledala", kaže i Liza Kudrov (Fibi) kasnije.

„Moj suprug Majkl počeo je da gleda neke epizode iz četvrte sezone, za koje sam mislila da sam pogledala.

„Uživa u njima više nego ja, zato što sam se ja sebi smučila".

Peri se takođe ne seća nekih sezona, a Švimer kaže: „Nisam ih gledao 17 godina, dok moja ćerka nije počela da ih gleda prošle godine i nekako sam se navukao".

Ostali su rekli da se poprilično sećaju svega - Leblank i Koks kažu da su pogledali svaku epizodu.

„Bio sam jako ponosan na to što sam u seriji, a neke scene su odlične", kaže Leblank, pre nego što podseti na omiljenu scenu sa Rosom u epizodi The One With All The Resolutions.

„I dalje se smejem zbog onoga sa kožnim pantalonama",

„To se dešavalo nekog drugog dana, bio samo u kuhinji sa ćerkom Marinom i dok smo večerali, rekao sam joj: 'Gledaj ovo, smešno je, gledaj Dejvida'", dodao je on.

3. Delovi serije koji su otpali iz finalne verzije

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Čendlerov ples je u sceni koja nije završila u finalnoj verziji

Na Jutjubu ima mnogo scena koje nisu ušle u finalne verzije epizoda i čini se da ih sve znamo.

Ipak, ispostaviće se da ih nismo sve videli, jer su neke objavljene prvi put zbog ponovnog okupljanja.

U sceni je jedna rečenica koju ne možemo da ponovimo u ovom tekstu, a koju izgovaraju Monika i Čendler dok su u krevetu.

A druga je kada Peri izvodi smešni ples i ne može da se seti replike, samo kako bi Leblank i Švimer ponovili isto.

4. Perijeva potreba za smehom nije bila zdrava

Autor fotografije, WarnerMedia Potpis ispod fotografije, Dženifer Aniston i Metju Peri

Peri je verovatno najmanje prisutan tokom okupljanja i mnogi obožavaoci su iskazali zabrinutost zbog njegovog izgleda i govora (govorilo se o njegovoj borbi sa zavisnošću).

Diriljivo je govorio koliko ga je jako pogodilo sve to i koliko mu je značila podrška publike koja je bila na snimanju.

„Mislio sam da ću umreti, ako se oni ne nasmeju",

„To sigurno nije zdravo. Ali nekada kada bih izgovorio repliku i oni se ne bi nasmejali, preznojio bih se i imao konvulzije.

„Ako ne bih dobio reakciju od njih koju očekujem, poludeo bih. Tako sam se osećao svake noći", ispričao je glumac.

Kasnije se setio da je jednom prekinuo snimanje scene pošto se Leblank sapleo o tepih, na oduševljenje publike.

„Pomislio sam, neko se nasmejao, ne mogu to da podnesem to, moram i ja da se nasmejem", dodao je Peri.

Glumčeva želja za potvrdom od publike je na kraju uticala na njegov posao.

Kada je njegova predstava The End of Longing imala premijeru u Londonu 2016. godine, prošla je nekoliko promena u scenariju, a neke nove šale dodate su kako je vreme prolazilo.

Publika (kao i mi) koja je gledala predstavu nekoliko puta, bila je iznenađena novim replikama.

5. Upozorenje: Ova scena nije za gadljive

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Met Leblank je imao ruku u povezu nekoliko nedelja posle nesreće

Treća sezona serije The One Where No-One's Readyje omiljena je gledaocima i mnogi će se setiti kada se Čendler i Džoi svađaju oko fotelje.

U jednom momentu ove epizode, obojica posežu za njom, ali Džoi stiže prvi pošto se baci preko nameštaja.

„Scenu smo snimali tri puta i bilo je odlično",

„Sam bog zna zašto smo odlučili da je snimamo i četvrti", priseća se koautorka serije Marta Kaufman.

Leblank se nadovezao: „Preskočio sam stočić za kafu, nekako sapleo i noge su mi poletele uvis, a rame ispalo".

Uf!

Leblank je ovu priču ranije ispričao tokom gostovanja kod Džimija Kimela, ali smo u novoj epizodi imali priliku da vidimo tu scenu u kojoj mu se ruka odvaja od tela.

„Došli su bolničari, odveli ga u bolnicu i to je bio kraj snimanja", kaže koautor Dejvid Krejn.

Glumac je u narednim epizodama igrao sa iščašenim ramenom, a scenaristi su u scenario dodali deo kako se povredio - dok je skakao po krevetu.

6. Povratak kviza o nevažnim stvarima

Autor fotografije, WarnerMedia

Švimer je vratio kviz iz sezone četiri, u kojoj se momci i devojke takmiče jedni protiv drugih kako bi ustanovili ko koga bolje koga poznaje.

U novoj rundi pitanja, Švimer pita ženske članove ekipe da prepoznaju lika sa audio snimka iz ranije emitovane epizode.

„To je moj majmun", kaže misteriozni glas.

„Gospodin Hinkl?, nastavlja Kudrov, „Ne, kako se beše zove?".

„To je čovek koji živi ispod nas", kaže Aniston, pokušavajući da se seti,

„Gospodin Vrigls?".

Verovatno znate tačan odgovor - u pitanju je gospodin Hekls (i on zaista živi u stanu ispod).

Na sreću, u sledećim pitanjima su bile bolje.

7. Ne manjkaju poznate ličnosti

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Malala Jusafzai i Dejvid Bekam objašnjavaju zašto su zavoleli seriju

Neke poznate ličnosti su učestvovale u igrama i aktivnostima.

Nećemo vam sada otkriti o čemu se radi, ali pojavljuje se poseban gost koji razgovara sa Kudrou o pesmi Smelly Cat (Smrdljiva mačka).

Ostali se pojavljuju na kratko i pričaju o uticaju Prijatelja na njihove živote.

„Majka mi je kupila DVD sa svim sezonama dok sam išao u osnovnu školu", priča RM iz korejanskog benda BTS.

„Serija je jednim delom zaslužna jer sam naučio engleski jezik", kaže on.

U međuvremenu, nobelovka Malala Jusafzai otkrila je da joj je slaba tačka The One With The Routine, komičarka Mindi Koling voli The One with All The Kissingi.

Glumac Kit Harington (Džopn Snou u seriji Igra prestola) se divi sceni iz pete sezone - kada Ros, Čendler i Rejčel pokušavaju da spuste kauč niz stepenice.

„Moram da kažem da mi se najviše sviđa Monika, ja sam isto čistunac",

„Često putujem, stalno sam po hotelima i uvek imam vremena da se odmorim, a kada mi nedostaju deca, porodica, pustim seriju, jer me uvek nasmeje", kaže fudbaler Dejvid Bekam.

8. Lažni Džoi je skoro kao pravi Džoi

Autor fotografije, WarnerMedia Potpis ispod fotografije, Metu Leblanku nedostaje da bude Džoi

Autori serije Kaufman i Krejn i reditelj Kevin Brajt su takođe ispričali mnogo priča o događajima koje nismo mogli da vidimo na televiziji.

Mnogi znaju i od ranije, da je Koks prvo dobila ulogu Rejčel na audiciji.

Ali u specijalu ima noviteta. Brajt se prisetio audicije za ulogu Džoija, kada nije mogao da se odluči između Leblanka i još jednog glumca.

„Smešno je što je taj glumac ipak dobio ulogu seriji, u epizodi The One With Unagi. Ironično, glumio je lažnog Džoija", kaže reditelj.

9. Prijatelji Prijatelja

Autor fotografije, WarnerMedia Potpis ispod fotografije, Megi Viler (Dženis) je glumica koja je igrala u seriji i koja je u novim epizodama govorila o događajima sa snimanja.

Korden pita ko ima najglasniji i najprepoznatljiviji smeh i svi se okreću ka Kudrou.

Ali odjednom se čuje...

„O bože! Ne mogu da verujem da niste rekli da sam ja!", viče Megi Viler koja igra Dženis i koja silazi na scenu i pridružuje se ostalima na poznatom kauču.

Džejms Majkl Tajler koji igra Gantera je jedini gost koji se pojavio preko Zuma.

„Bila je to najnezaboravnija decenija u mom životu.

„Nisam mogao da imam bolje iskustvo", rekao je on.

Da li postoji neko kome se nije dopao rad na seriji?

„Majmunu", odgovaraju Leblank i Švimer istovremeno.

„Ja volim životinje",

„Ali neizbežno je bilo da majmun počne da brlja tokom snimanja, tako da smo morali iznova i iznova da ponavljamo te scene", kaže Švimer.

10. Prijatelji: Možda i film?

Autor fotografije, HBO Max Potpis ispod fotografije, Selfi Prijatelja

Nije lako ostati uvek u toku, imati dobar i duhovit scenario, likove koji imaju dobre odnose i da trajete 10 godina.

Ali Prijateljima je uspelo, čak i bez ajkula koje padaju sa neba (aluzija na filmski serijal Šarknado).

Obožavaoci američkog sitkoma često kažu u polušali da svaka scena iz života može da se poveže sa nekom scenom iz Prijatelja.

Iako su neke scene iz novih epizoda „mlake", ovo je na kraju otmen i prijatan specijal koji neće razočarati obožavaoce.

Mnogi koji godinama vole seriju želeli su da se nastavi sa zvezdama koje repriziraju uloge u novim epizodama ili na filmu.

Ali možete da pogodite kako su glumci reagovali kada ih je Korden pitao da li razmišljaju o tome.

„Ne, žao mi je, ali nisam",

„Jednom sam čula Martu (scenaristkinja) i Dejvida kako pričaju, i moram da se složim, da su seriju završili na lep način.

„Ponovo bi morali da zamrse sve kako bi napravili priču. A ja ne želim da se bilo kome srećan kraj pokvari.

„Takođe, u mojim godinama da budem čudna? Prestanite. Moramo da odrastemo".

Amin za to.

