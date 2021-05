Svemir i nauka: Nova mapa tamne materije izaziva kosmičku misteriju

Pre 30 minuta

Rezultati su iznenađujući zato što pokazuju da je tamna materija više glatka i raširena nego što to predviđaju trenutno najbolje teorije.

„Možda mislite da je ovo loša stvar, da je fizika 'slomljena'. Ali za fizičara je to izuzetno uzbudljivo.

„To znači da možemo da saznamo nešto novo o tome kakav je zapravo univerzum", naveo je on.

To me čini vrlo nervoznim i bojažljivim, jer ulazimo u potpuno nepoznatu oblast i ko zna šta ćemo naći", naveo je on.