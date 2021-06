Životinje: Žena koja juri leptire - više od 16.000 kilometara

To je jedno od pravih čuda sveta prirode: milioni leptira „monarh" lete svake godine iz legla u SAD i Kanadi da bi proveli zimu na odmaralištima u centralnom Meksiku, samo da bi se narednog proleća vratili.

Kad ti postaneš priča

Epsko putovanje

„Monarsi neće isplanirati putanju do poslednje preostale prerije.

„Ponekad će to biti lako, bezbedno i zabavno, ali ponekad će biti malo problematičnije."

Prenošenje poruke

Ova divlja biljka je jedini izvor hrane za gusenice monarha i zato je to jedino mesto na kom će položiti jaja.

Lanac ishrane

„Ženka monarha će izleći i do 500 jaja, od kojih će oko jedan procenat preživeti i odrasti. Drugih 495 jaja doprinosi kao izvor hrane za druge", kaže ona.

Oni koji prežive da odrastu stići će do severnih država SAD-a i Kanade.

Delikatna ravnoteža

„Mi menjamo taj prozor", kaže Sara, a to bi moglo da ima ogromne posledice po njihov životni ciklus.

Naredne generacije žive negde između dve do pet nedelja, tako da treća, četvrta ili peta generacija na kraju stigne do Kanade i severnih država SAD.

Monarsi koji polete iz Meksika nikad ne stignu do Kanade

Daleka druga

„Otišla sam i uradila to i nisam najpametnija niti najhrabrija niti najbrža niti najjača. Nisam ništa od toga. Ja sam samo obična osoba."

To je veoma skromno od nekoga ko je, na raznim ekspedicijama, na biciklu proputovala skoro 130.000 kilometara širom Severne i Južne Amerike, pešačila od Meksika do Kanade uz Stenovite planine i veslala kanuom duž reke Misuri od izvora do mora.