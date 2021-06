Merijen Fejtful, poezija i rokenrol: Ona hoda u lepoti

Jelena Maksimović

BBC novinarka

11 jun 2021

Autor fotografije, PA Media

Prvu pesmu koju su napisali Mik Džeger i Kit Ričards nije izvela grupa Roling Stouns, već devetnaestogodišnja Merijen Fejtful 1964.

Nije metafora reći da je ona prošla trnovit put od anđeoskog devojčurka koji peva As Tears Go By, Džegerove devojke i muze, do očvrsle rok heroine i dalje aktivne u osmoj deceniji života.

Posle preležanog korona virusa, Merijen je snimila album She Walks in Beauty s muzičarem Vorenom Elisom na kome izvodi pesme romantičara, između ostalih, Bajrona, Kitsa i Šelija.

„Te pesme izvodi neko ko ima autoritet, ko progovara glasom pesnika koji je prošao sve u životu, to jeste Bajronov glas," kaže za BBC na srpskom Zoran Paunović, profesor na katedri za anglistiku Filološkog fakulteta.

Njeno iskustvo je stvarno, to se oseća u njenom glasu, dodaje on.

Ljiljana Ilić, pesnikinja i prevoditeljka iz Beograda, gledala je njen koncert u Budimpešti 2014. na turneji povodom albuma Give My Love to London.

„Merijen je izašla na scenu sa štapom predivne sale Bela Bartok, jer se oporavljala od operacije kuka, ali je čak i toj statičnoj pozi isijavala snagu," priseća se ona koncerta.

U tom trenutku, kaže, učinilo joj se da „tolikom vitalnošću može da zrači samo osoba koja živi hrabro i bez zadrške, a muzika je samo deo njene priče".

Lutka koja peva, gospođica Iks i pali anđeo

Marijana Fejtful je malo je reći zanimljiv lik, objašnjava Zoran Paunović.

„Jedna od ličnosti značajan trag ostavile u kulturi 20. veka, što u prvi mah nije delovalo da će biti tako."

Rođena je 1946. u Hempstedu u severnom delu Londona.

Otac Glen je bio angažovan u obaveštajnoj službi i tokom Drugog svetskog rata, jer je govorio nekoliko jezika bez akcenta, a majka baronica Eva fon Zaher-Mazoh je bila plesačica u Beču.

Po majci, Marijanin predak je Leopold fon Zaher-Mazoh, po čijoj erotskoj knjizi Venera u krznu je skovan termin mazohizam za doživljavanje seksualnog uzbuđenja tokom pretpljenog bola.

Roditelji su se razveli nekoliko godina posle njenog rođenja, a ona je poslata u katoličku školu.

Autor fotografije, PA Media Potpis ispod fotografije, Mlada Merijen Fejtful

U želji da pobegne iz represivnog školskog okruženja, udala se u 18. godini za Džona Danbara, umetnika i vlasnika londonske galerije Indika u kojoj su se okupljali umetnici, boemi, aristokratija, ali i mladi i buntovni muzičari.

Primetio ju je Endru Lug Oldam, menadžer Roling Stonsa, kao „anđela sa velikim grudima", a zatim je tražio od Mika Džegera i Kita Ričardsa da napišu pesmu koju će ona izvoditi.

„Endru je pitao mog supruga Džona da li umem da pevam, pričali su o meni kao da nisam tu," izjavila je u jednom intervjuu kad su je pitali kako je nastala pesma As Tears Go By.

Brak sa Danbarom se uskoro raspao, a ona je postala devojka Mika Džegera.

„Merijen Fejtful ima veći značaj za Stonse nego što joj se pridaje," kaže Magdalena Belić, koautorka i voditeljka podkasta Nevermajnd na portalu Nova.rs.

Ona podseća da je Fejtful bila inspiracija za pesme I Got the Blues i Wild Horses, kao i da je „autorka pesme Sister Morphine, iako je bilo potrebno nekoliko decenija da bude i potpisana na ovoj pesmi".

Autor fotografije, PA Media Potpis ispod fotografije, Merijen Fejtful i Mik Džeger

Šezdesete godine donele su u umetnosti rasprostranjeno eksperimentisanje sa psihodeličnim supstancama, što tadašnji britanski establišment nije odobravao.

Vikend zabavu na kojoj se konzumirao LSD na imanju Redlends Kita Ričardsa, grubo je prekinula policija.

Novine su te 1967. pisale o devojci ogrnutoj u krzneni tepih koju je policija pronašla u kući, nazvavši je Gospođica Iks.

„Mik i Kit su zadobili još veću auru loših momaka, a ja sam bila potpuno ponižena," seća se Merijen tog trenutka dokumentarcu o sopstvenom životu Dreaming My Dreams iz 2000.

Velika medijska pažnja doprinela je da se Merijen Fejtful okrene heroinu, ubrzo je raskinula vezu sa Džegerom i potpuno potonula u narkomaniju.

Fascinantan je period koji je provela kao beskućnica, kaže Belić.

„To srozavanje potpuna je suprotnost njenom plemenitom poreklu i samo potvrda istine da možeš da budeš na vrhu, a u sledećem trenutku na samom dnu."

Njena prava muzička karijera počinje sa albumom Broken English iz 1979, kaže Zoran Paunović.

„Tu se pojavljuje nova Marijana Fejtful, što se čuje u njenom hrapavom glasu."

Po njemu, ovaj album nadahnut energijom panka, predstavlja „vezu tog trenutka sa tradicijom, jer se tu nalazi pesma The Balad of Lucy Jordan grupe Dr.Hook i obrada Džona Lenona Working Class Hero".

Sledeći zaokret napravila je s albumom Strange Weather iz 1987. na kojoj snimila pesme inspirisane Kurtom Vajlom, autorom songova za predstave Bertolda Brehta.

Ovoj dvojici umetnika se vratila na albumu 20th Century Blues iz 1996.

„Volim kad peva Kurta Vajla i Brehta, jer je za kabare potrebno mnogo više nego biti rokenrol zvezda," kaže Ljiljana Ilić.

Autor fotografije, CCPHOTOART.biz Potpis ispod fotografije, Merijen Fejtful

U poslednjih trideset godina, pesme za njene albume su pisali, između ostalih, Nik Kejv, Tom Vejts, Pi Džej Harvi, a producirali su ih Danijel Lanoa, Anđelo Badalamenti i Rob Elis.

U osmoj deceniji je aktivna na muzičkoj sceni, pravi ploče i pesme koje ni po kvalitetu, ni poetskoj nadahnutošću ne zaostaju za ostalim njenim delima, podseća Magdalena Belić.

„S obzirom na okolnosti u kojima živimo i na tabloidnu notu naših života, na veliku žalost, biće više zapamćena kao muza Stonsa nego kao autorka," tvrdi ona.

Za Ljiljanu Ilić, Merijen Fejtful predstavlja podsećanje da je muzika suštinski važna za život.

„Najviše od svega volim kad Marijen peva stih: „I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea" pesme In Germany, Before the War, jer uvek moramo da mislimo na nešto veće od nas kad slušamo njen glas."

Od Ofelije do Marije Antoanete

Nežna plavuša nije bila zanimljiva samo muzičkim producentima šezdesetih godina 20. veka, već i filmskim stvaraocima.

Filmski debi imala je u filmu Made in USA Žana Lika Godara, a igrala je u filmu Devojka na motorciklu sa Alenom Delonom i bila je Ofelija u Hamletu Tonija Ričardsona.

S Anitom Palenberg, prijateljicom i dugogodišnjom devojkom Kita Ričardsa, pojavila se u popularnoj britanskoj komičnoj seriji Apsolutno fantastične 1996.

Potpis ispod fotografije, Merijen Fejtful kao anđeo i Anita Palenberg kao đavo u seriji "Apsolutno fantastične"

U filmu Sofije Kopole Marija Antoaneta igrala je caricu Mariju Tereziju, a dobila je pohvale za uloge u filmovima Intimnost (2001) Patrisa Šeroa i Irina Palm (2007) Sama Garbarskog, gde joj je partner bio srpski glumac Predrag Miki Manojlović.

Ko su pesnici romantičari

Romantičarski pokret u Engleskoj tokom poslednjih godina 18. veka i prve tri decenije 19. veka, doneo je veliki prevrat u poeziji, objašnjava Zoran Paunović.

I dok je klasicizam okrenut klasičnim formama i strogoj metrici, romantizam „odjednom donosi demokratsku revoluciju u poeziji, pesnici osećaju da mogu da se obraćaju običnim ljudima, da govore pesničkim jezikom koji nije uštogljen, izveštačen, već jednostavan".

Najznačajniji predstavnici engleskog romantizma su Džordž Bajron, Semjuel Kolridž, Persi Biš Šeli, Džon Kits i Vilijam Vordsvort.

„Živeli su oblacima, kad govorimo o idealima koji su ih zaokupljali, ali ovi pesnici su bili s dve noge na zemlji što se tiče onoga šta žele da postignu."

Životni princip romantičara je bila potraga za lepotom, a „najznačajnija dodirna tačka i životnih stavova pesnika i rokenrol autora - težnja za slobodom".

Poput rokenrol muzičara, mnogi pesnici romantičari su stradali u životu, a neki od njih umrli veoma mladi.

Paunović navodi da je Bajron, koji je preminuo u Grčkoj tokom ustanka protiv osmanlijske vlasti, živeo životom rokenrol zvezde.

„Možemo ih uporediti sa Džimom Morisonom, poznatom po tome što je bespoštedno ratovao s konvencijama, zbog čega je imao konkretni sukob sa zakonom".

Mrak i sjaj žene „lepe kao noć"

U poslednjih dvadeset godina, Merijen Fejtful je preživela razne nedaće: imala je rak dojke, operisala je kuk i preležala korona virus.

Dve nedelje je provela na intenzivnoj nezi i u početku oporavka nije mogla da govori, a lekari su joj nagovestili da možda više neće moći da peva.

Zato na albumu She Walks In Beauty, koji je snimila sa dugogodišnjim saradnikom Nika Kejva, Vorenom Elisom i čuvenim producentom Brajanom Inom, Merijen ne peva, već recituje pesme Bajrona, Kitsa, Tenisona i Tomasa Huda.

„Slušala sam kako Marijen Fejtul čita She Walks in Beauty Lorda Bajrona, i dirnulo me kad njen duboki, promukli glas čita stih o mraku i sjaju žene 'lepe kao noć'," prvi je utisak Ljiljane Ilić posle odslušanog albuma.

Izbor naslovne pesme Džordža Bajrona, po njoj nije slučajan, „jer koga bismo tako opisali, nego baš nju i njen život, sa svim usponima i padovima, mrakom i slavom".

„Čak i njen glas je pratio taj put, spuštao se kroz vreme i postajao tamniji i obojeniji."

Potpis ispod fotografije, Merijen Fejtful sedamdesetih

Ovo nije prvi put da Merijen Fejtful se susreće sa romantičarskom poezijom.

Njen prethodni album se zvao Negative Capability, što je termin koji pripada estetskoj teoriji Džona Kitsa o negativnoj sposobnosti kao kapacitetu da se prihvati ono što je nedefinisano i nerazrešeno.

Album She Walks in Beauty je dobio pozitivne kritike, a u magazinu Roling Stoun opisan je kao „predivan i opčinjavajući", uz savet da pesme treba slušati svakog dana po jednu kako biste ih cenili u potpunosti.

Profesor Paunović smatra da je ovo još jedan način da se skrene pažnja na vrhunsku poeziju, a on će rado preporučiti ovaj album studentima koji se tek upoznaju s romantičarskim pesnicima.

„Poezija različito stari, pesnici ili gube svoje naboj ili ga stiču, mnogi postaju značajniji nego kada su stvarali i sve što može da doprinese da poetski duh bude bliži današnjem čovek, to je pozitivno i dobro," tvrdi on.

„Ovaj album je to što nam je bilo potrebno, a da nismo znali da nam je potrebno."