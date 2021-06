Korona virus: Naučnik koji izučava kovid-19 na meti ekstremnog desničara

6 jun 2021

„Pretnja je bila vrlo realna", kaže za BBC profesor Fan Ranst iz sigurne kuće, dok ponovo oživljava noć kada su se on i njegova porodica 18. maja preselili u sigurnu kuću.

Te noći, iz policije su saopštili da je Jirgen Konings napustio kasarnu sa teškim oružjem i krenuo pravo do kuće virusologa.

„Nažalost, on je obučeni snajperista sa teškim oklopom, vojnim materijalom i oružjem.

„Dakle, to su ljudi za koje biste najradije da vas ne love", rekao mi je ironično.

„Ne plaši se, samo pažljivo"

„Nadrealno je, ali bolje je znati nego ne, jer bar možemo da preduzmemo mere predostrožnosti. Ono što me ljuti je to što mi je sin unutra skoro tri nedelje. To zaista mrzim."