Rusija, tajna služba i predsednik: „Putinovi ljudi” - odiseja službenika KGB-a koji je zauvek ostao u Drezdenu

Pre 46 minuta

Nova knjiga Putinovi ljudi: Kako je KGB povratio Rusiju i krenuo na Zapad (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Turned on the West) - pokušaj je da se daju novi odgovori na stara pitanja.