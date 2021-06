Afrika i sukobi: U Etiopiji ima gladnih, kaže šef humanitarne pomoći UN-a

„Smrt nam kuca na vrata"

Ne mogu da stignu do humanitarne pomoći jer ih u tome sprečavaju borbe između vojske i pobunjenika, dodao je.

Dodaje se da se od maja 5,5 miliona ljudi suočilo sa visokim nivoom akutne nestašice hrane u regionu i da će se situacija verovatno pogoršati do septembra.

Moć reči glad

To je zato što je reč na „g" toliko moćna, ubedljiva reč da su se vlade i međunarodne organizacije saglasile da je treba koristiti samo kada su ispunjeni određeni strogi kriterijumi.

Zbog čega traje sukob u Tigraju?

Stranka je imala ozbiljne nesuglasice sa premijerom Abijem Ahmedom zbog političkih promena u etnički zasnovanom federalnom sistemu zemlje - iako je direktni uzrok sukoba bio to što su snage pobunjenika zauzele saveznu vojnu bazu u Tigraju.

Kada se proglašava glad?

Prema kriterijumima UN-a, nestašice hrane mogu da dovedu do toga da veliki broj ljudi nema dovoljno hrane, ali to retko dovodi do gladi.