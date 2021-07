Radikalne grupe i kultovi: Kako je „razbijač kultova” pomogao stotinama ljudi da pobegnu iz opasnih grupa

Pre 36 minuta

To je izazov Rika Alana Rosa - i njegovo svakodnevno zanimanje.

On ljudima pomaže da napuste destruktivne kultove i druge kontroverzne radikalne grupe.

„U srži, sve ove grupe imaju iste faktore koji ih definišu: totalitarnog lidera koji postao predmet njihovog obožavanja, proces indoktrinacije koji za rezultat ima neprimereni uticaj, a onda, budući da je grupa destruktivna, i povređivanje ljudi", kaže on za BBC.

Autor fotografije, Courtesy of Rick Alan Ross

„Bio sam pod zaštitom FBI-ja i Ministarstva pravde, proganjali su me privatni istražitelji, tužen sam pet puta…

„Grupe su čak kupovale moje smeće da bi došle do informacija o meni. Bio sam prilično uznemiravan tokom godina", kaže on.

„Sin mi je zatočen. Možete li mu pomoći?"

Autor fotografije, New York Times Co./Neal Boenzi/Getty Images

Ali ima mnogih drugih incidenata visokog profila, od ubistva Šeron Tejt i drugih koje su počinili sledbenici kulta „porodice Menson" 1969, do nedavnog osuđivanja i 120-godišnje zatvorske kazne za lidera kulta Neksijum za krivično delo seks trafikinga.

„I ja bih seo i razgovarao sa tim ljudima u društvu psihologa", kaže on.

Obavi istraživanje, potom razgovaraj (danima)

Potrebni su sati i sati razgovora da bi se razvejali izgovori koje koriste ti kultovi - od hipnoze do pritiska vršnjaka, izgladnjavanja i fizičkog kontakta - sve da bi se stvorio osećaj ekskluzivnog pripadanja.

Deprogramiranje uključuje i iscrpno istraživanje samog kulta i tema koje on koristi da bi Ros mogao da razgovara sa članom na njihovoj talasnoj dužini.

Većina njegovih intervencija, kaže on, počinje kao iznenađenje da bi sprečio grupu da „sabotira njegove napore".

„Pojedinac bi mogao da ode do kulta i kaže: 'Znate, ,moja porodica želi da razgovara sa mnom o mom učešću u ovoj grupi. Šta mislite da treba da uradim?' A grupa će mu reći: 'Nemoj ići.'"

Neočekivana intervencija može da dovede do besa i tuge, priznaje stručnjak za kultove - do osećanja da je osoba „zaskočena".

„Mislim da je to dijalog koji obično traje dva ili tri dana", kaže Ros, dodajući da je stopa njegovog uspeha otprilike „sedam od deset slučajeva".

Pretnje smrću

„Zvali su me, znate već, Sotonom… i drugim rečima koje ovde neću ponoviti. Postoje grupe koje me istinski mrze i preziru", kaže on.