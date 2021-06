Rodna ravnopravnost: „Fudbal je za devojčice, kao što su i lutke za dečake"

Pažljivo smo joj skrenuli pažnju na to da su devojčice, iako u manjini, takođe igrale fudbal.

Ali imajući u vidu koliko su rodno podeljeni svetovi mnoge dece od najranijih dana, lako je uvideti kako do toga uopšte dolazi.

Ove prvobitne podele možda deluju nevino, ali vremenom naši rodno podeljeni svetovi počinju da imaju trajne posledice po to kako deca odrastaju i doživljavaju sama sebe, kao i po odluke koje donose - i kako da se ponašaju u društvu u kom žive.

Ideja da su žene intelektualno inferiorne u odnosu na muškarce smatrala se činjenicom do pre nekoliko vekova.

Ako malo bolje razmislite, to i ne iznenađuje kad uzmete u obzir način na koji smo socijalizovani kao novorođenčad.

Roditelji i staratelji nemaju nameru da se prema dečacima i devojčicama ophode različito, ali dokazi pokazuju da očigledno upravo to rade.

To kreće još pre rođenja, sa majkama koje opisuju pokrete bebe u stomaku drugačije ako znaju da će imati dečaka.

Pre toga se za pogađanje pola koristio oblik i veličina stomaka, uprkos tome što ne postoje dokazi da to funkcioniše.

Ubacite rodno podeljene igračke u taj miks i to će samo pojačati suptilne osobine i hobije koji su unapred dodeljeni muškarcima i ženama.

„Kad polovinu stanovništva navodite na samo jedan tip igračaka za sticanje veština, to znači da će on razviti određeni set veština ili interesovanja", kaže Kristia Braun, profesorka psihologije sa Univerziteta u Kentakiju.

Uverila sam se u to iz prve ruke kad je moja tada dvogodišnjakinja tvrdoglavo odbijala da obuče bilo šta što je doživljavala kao u najmanju ruku dečački, uprkos mojim uzaludnim pokušajima da naglašeno ne određujem njenu odeću prema rodu u tako malom uzrastu.

To potom počinje da utiče i na njihovo ponašanje.

Pokazalo se da se devojčice više zainteresuju za tipično dečačke igračke ako su one roze, na primer.

To, međutim, ima svoje posledice.

Ako dajemo samo devojčicama, ali ne i dečacima, lutke i setove za ulepšavanje, to ih navodi da se povezuju sa tim interesovanjima.

„Mi ih samo vrlo rano učimo da su to 'veštine devojčica' i kažnjavamo ih kad to rade", kaže Braun.

Ako ih njihovi vršnjaci odvraćaju od igranja sa lutkama, dok istovremeno gledaju kako se njihova majka najviše bavi odgojem dece, šta to govori o tome čija je uloga da se stara o deci?

Štaviše, studije pokazuju da upravo naša vlastita očekivanja obično utiču na to kako doživljavamo druge i same sebe.

One takođe preteruju u proceni sposobnosti puzanja sinova u poređenju sa ćerkama, uprkos tome što ne postoji dokazana fizička razlika.

I jezik igra snažnu ulogu - devojčice navodno progovaraju ranije, što je mali ali vidljiv efekat, ali to bi moglo da bude zbog toga što istraživanje takođe pokazuje da majke više pričaju sa bebama devojčicama nego sa dečacima.

One takođe više pričaju o emocijama sa devojčicama.

Ovo samo po sebi pruža zanimljiv uvid u to kako doživljavamo rod.

To otkriva zašto su roditelji mnogo opušteniji po pitanju devojčica u dečačkoj odeći nego dečaka u devojačkoj odeći.

Biti doživljen kao nalik devojčici ili iskazivati ženstvene osobine umanjuje status muškarca - oni koji to rade čak zarađuju manje.

Bez obzira na to kako se te sklonosti razviju, odrasli i vršnjaci su ti koji nastavljaju da uslovljavaju i očekuju određeno ponašanje, stvarajući rodno podeljen svet sa zabrinjavajućim posledicama.

Na primer, kad devojčice prvi put uđu u predškolsko obrazovanje - rodni jaz u matematici ne postoji, ali on kasnije počinje da se povećava kad u igru uđe njihov nastavnik i očekivanja od samih sebe.

Kad se konkretne igračke serviraju na tržištu dečacima, to može i da promeni mozak pojačavanjem veza koje učestvuju u, na primer, snalaženju u prostoru.

To stvara i kulturu dečaka koji se osećaju uslovljeno da se ponašaju u skladu sa tipično muževnijim osobinama - vršnjaci bi mogli da ih izopšte ako to ne rade.

Ako se usredsredimo na razlike, to znači i da, kako kaže Ripon, počinjemo da prihvatamo mitove kao što su oni da su dečaci bolji u nauci, a devojčice u odgajanju dece.

To se nastavlja i među odraslima.

To su verovanja da su muškarci prirodno nasilni, da moraju da dobiju seksualno zadovoljenje a da su žene prirodno potčinjene.

To je poznato kao problem „odlaganja u fioku" - kad se ne pronađu nikakvi efekti, oni se ni ne pominju niti analiziraju.

To znači da smo mnogo sličniji nego što smo različiti.

To znači da ako želimo da dođe do bilo kakve značajnije promene, ljudi moraju prvo da razumeju svoje predrasude i da imaju razumevanje za to kad se njihova predubeđenja ne uklapaju u ponašanje koje vide.