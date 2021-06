Marvel i televizija: „Loki" je serija koju su obožavaoci sve vreme čekali

Pre 28 minuta

Ekskurzija Marvelovog filmskog univerzuma na televiziju bila je intrigantno mešovito iskustvo do sada.

To znači da ne bi smeo da postoji - on je proizvod alterantivnog toka; Uprava ne dozvoljava alterantivne tokove - i stoga mora da bude izbrisan iz istorije.

On je bezobziran, narcisoidan i - uz govorancije o tome kako jaki zaslužuju da vladaju slabima - otvoreno fašistički.

A opet je svo to njegovo zločinstvo donekle ublaženo Upravom, organizacijom toliko apsurdno moćnom da njeni zaposleni koriste kamenje večnosti kao pritiskače za hartiju.

Ali tu postoji nelagodni osećaj da je Loki zatočen između atraktivnosti svog glavnog lika i neprijatne istine o tome ko je on zapravo.

Scenario pokušava da reši to tako što je upario Mebijusa u tumačenju Ovena Vilsona, agenta Uprave koji traži Lokijevu pomoć u pronalaženju jedne posebno opasne varijante.

Zašto radi to što radi?

Sve to deluje kao osmišljeno da umiri savest publike, da ih razuveri da Loki nije zao per se - on samo igra ulogu koju mu je dodelila istorija.