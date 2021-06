EURO 2020 i fudbal: Budimpešta - grad domaćin koji proživljava letnju renesansu

Pre 1 sata

Bio je to pravi šok u dosadašnjem delu prvenstva EURO 2020, gde su se utakmice igrale na dupke punom stadionu, bodrene bučnim i borbenim domaćim navijačima.

Pad posle zlatnih dana

Gušenje revolta i invazija sovjetskih trupa doveli su do rasformiranja Honvedog tima.

„Ali ovde, u ovom regionu, to je i dalje bio državni fudbal - i nastao je jaz.

To je jedini stadion od 11 na turniru na kojem se očekuje da će kapacitet biti 100 odsto ispunjen za svaku utakmicu.

Bila je to odluka koja je dočekana sa pomešanim osećanjima u Mađarskoj.

„Ali Mađarska očajnički želi da zasija na ovoj sceni, tako da bi bio veliki spektakl videti kako je sve ispunjeno do poslednjeg mesta.

„Čitava zemlja je bila uzbuđena, ljudi su slavili na ulicama, svi su se veoma uneli u to.

„Imati sada Francusku i Portugal pred sobom posebna je čast. To je prava stvar i veoma je uzbudljivo."

„Biće to atmosfera predivne žurke sa tradicionalnim istočnoevropskim besom koji ide uz sve to, ali je to dobra kombinacija. Biće neverovatno".