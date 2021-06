Porodica, brak i žene: Zašto majke moraju „na sve da misle“

Sami za sebe, to sve možda izgledaju kao sitni zadaci - ali oni imaju običaj da se nagomilaju.

Razumevanje zašto je to tako moglo bi da pomogne da se objasni zašto rodna ravnopravnost ne samo da je posustala, već je počela da nazaduje, uprkos tome što se o njoj priča više nego ikad.

Nevidljiv, neograničen rad

Potom je tu emotivni rad, a to je upravljanje emocijama porodice; smirivanje strasti ako deca luduju ili briga oko toga kako im ide u školi.

Taj skriveni rad je teško izmeriti, zato što je nevidljiv i obavlja se interno, a što otežava da se odredi gde on počinje a gde sa završava.

Alison Daminger, doktorandkinja iz sociologije i socijalne politike na Harvardskom univerzitetu, otkrila je 2019, da, iako je većina učesnika u njenoj studiji o kognitivnom radu u domaćinstvu bilo svesno da žene obavljaju lavovski deo posla, to još nije postao „normalizovani oblik rada".

Drugim rečima, očevi su bili informisani kad je dolazilo do donošenja odluka, ali su majke prethodno uradile svu pripremu za njih.

To stvara dodatni stres, zato što je ono stalno prisutno - čak i kad bi trebalo da se skoncentrišete na neke druge stvari.

To je konstantna briga niskog intenziteta da li činimo dovoljno i o uticaju koje naše roditeljstvo ima na budućnost našeg deteta.

„Majčinska kontrola"

To su bili obrazovani učesnici koji su dobrovoljno pristali da učestvuju, tako da možda nisu do kraja reprezentativni, ali to i dalje pruža zanimljiv uvid u zabludu koje su druge studije već razvejale.