NLO: Pentagon ne isključuje mogućnost da vanzemaljci postoje

Pre 1 sata

Željno iščekivani izveštaj američke vlade o NLO-ima (neidentifikovani leteći objekti) konačno je objavljen. Evo šta znamo do sad.

Šta znamo o izveštaju?

Strogo poverljiva verzija izveštaja grupe prosleđena je poslanicima ranije ovog meseca. Neimenovani zvaničnici rekli su američkim medijima da u izveštaju nema dokaza za vanzemaljske aktivnosti, ali da ih on isto tako ne isključuje.

Zašto nam je to sad važno?

„Neću vam reći šta znam o tome, ali je veoma zanimljivo", rekao je on.

Bivši predsednik Barak Obama rekao je to mnogo jednostavnije u maju, kad je ispričao TV voditelju Džejmsu Kordenu:

„Ne možemo da objasnimo kako se kreću, njihovu putanju… I tako, mislim da ljudi i dalje ozbiljno pokušavaju da istraže i shvate šta je to."

Kakvi dokazi postoje?

Šta preduzimaju druge zemlje povodom NLO-a?

„Znamo da to Kina radi", rekao je on Nevada njuzmejkersima 2019. godine. „Znamo da Rusija, predvođena nekim iz KGB-a, takođe to radi, i zato bi bilo bolje da se i mi bavimo time."