Pedofilija, Ukrajina i pandemija: „Tražili su od nje da pozira bez donjeg veša“

Pre 1 sata

Novo istraživanje iz Ukrajine pokazalo je da je svako četvrto dete i mlada osoba (uzrasta od šest do 17 godina) dobilo intimno pitanje o telu i zahtev da napravi golišave fotografije tokom krize sa Kovidom-19, prema podacima ukrajinske nevladine organizacije Služba za spasavanje dece.

„Ili bi se preterano uzbuđivala i počela gotovo histerično da se smeje i sve vreme me grli", kaže njena majka Oksana*.

Nedeljama su razmenjivali video linkove i muziku, ćaskajući do duboko u noć.

Jednog dana on joj je konačno odgovorio porukom:

„Mislim da me ti ne voliš - da me stvarno voliš, bila bi otvorenija prema meni. Jesi li spremna da mi to dokažeš?"