Rusija, istorija i politika: Rus traži istinu o pradedi pogubljenim u doba Staljina

Ipak, nekima se ne sviđa što on čeprka po prošlosti - žale se na njega državnom tužilaštvu i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Čovek u belim patikama i svetložutoj kabanici parkirao je skuter u blizini pritvorske jedinice Tomska i gazeći preko gline, šina i gradilišta pokušava da stigne do brda prekrivenog korovom.

„Niti su me interesovale, niti me interesuju bilo kakve represije - ja se bavim ubistvom jednog čoveka", kaže Karagodin.

Kablovi su pedantno namotani i zakačeni za posebne eksere prema veličini - od najmanjeg do najvećeg.

„Ne valja dve stvari raditi za istim stolom, skrenućete sa uma", smatra on.

- To mi je kao terapija zamene. Ranije je ovde stajala druga fotografija. Možeš dopisati to, da dodamo malo ljudskosti, da čitaoci ne misle da sam skroz psiho , aludira Karagodin na nedavni raskid sa devojkom.

„Mnogo kul lik"

„Ljudi iz vojno-industrijskog kompleksa su se u to vreme razbežali.

On odbija da razgovara o porodičnom poslu jer želi da zaštiti roditelje od internet frikova.

Tamo se mučio sve do treće godine i čak dva puta je zamrzavao godinu.

„Had. Čistilište. Sva tradicija antičke filozofije, kineske, japanske, indijske, kontinentalne, sve je tu", priseća se on.

Upravo je to ono čime će se on baviti narednih nekoliko godina, pošto otpočne istragu o streljanju pradede.

„Počeo sam da zarađujem. Između 2000. i 2005. bio je ekonomski procvat, šljakali smo i nismo imali gde da potrošimo novac", priseća se on.

Organizujući reklamne kampanje, Karagodin i njegovi prijatelji otvarali su klubove i barove u Tomsku, pravili žurke, dovodili muzičare - od rep grupe Krovostok do popularne Lene Popove.

Zauzimao je napuštene garaže i tamo snimao gole ljude kako trče. „Regularni kulturni život tog vremena", govori on.

„Već smo tada shvatili put kojim će zemlja otići do vraga", priseća se tadašnjeg raspoloženja Karagodinov drug.

Kada je Putin 24. septembra najavio da će doći do političke rokade sa Medvedevom, Karagodin je bio na prvom razgovoru.

U tekstu se spominjao Zakon o državljanstvu, a on se zainteresovao i nastavio da čita.

Strašno me je zaintrigirao. Možete zaboraviti na izmišljotine i legende i sagraditi pravi svemir koji je bio pre vas".

„Dogodilo se ubistvo"

- Nogama. Uđeš i tamo je dežurni potporučnik. Zamoliš da pozove dežurnog oficira. Došao je major. Ja mu govorim da se dogodilo ubistvo, a on u fazonu šta?

Dajem mu kopiju vojnog kolegijuma i govorim da poseduju dokumente na ovu temu i tražim da ih pregledamo. On me upućuje da napišem molbu.

- A gde je spisak onih koji su ubijali?, pitao je on.

„Shvatio sam da za slučaj mog pradede niko nije odgovoran. Sada ćemo da sklopimo kockice, odlučio sam", priča on.

„Oduvek sam se pitao šta mi uopšte radimo u Tomsku. Šta se to desilo da smo se svi preselili ovde? Ispostavilo se ništa", govori on podrazumevajući da njegovog pradedu nisu uhapsili i da mu farmu nisu uništili, porodica Karagodin bi i dalje živela na Dalekom Istoku.

„Kada pomisliš da su oni iz evropskog dela Rusije išli tri godine do Blagoveščenska... Na volovima... Preživeli Prvi svetski rat, japanski i građanski rat... To su veliki ljudi".

Sa jednim od njih Karagodin se i slikao, a zatim i dalje ne zna kako se to desilo i kako da formuliše.

„Bilo je to apsolutno mistično iskustvo", priča.

„Još na ispitu su nas primorali da skinemo sve, čak i sat. A ja ne mogu da funkcionišem kada nemam ništa na ruci, ništa da čačkam. To me svakako nervira, a još kada javno moram da pričam o sebi...", priseća se on.