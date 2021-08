Poligamija i brak: Zbog čega žene u Kirgistanu pristaju na ulogu druge žene

One pokazuju jedna drugoj nakit koji su dobile od muža na poklon, i sa očiglednim zadovoljstvom ističu besprekoran ukus darodavca. Brzo postaje očigledno da je darežljivi muž zajednički za sve tri.

Zulja i njen izabranik upoznali su se na poslu, on je bio njen zamenik.

Bez obzira na to što je on bio oženjen, kaže ona, zaljubili su se na prvi pogled.

„Ne verujem da uopšte postoji takva idila, kao u ovoj glupoj reklami, to je trauma za obe žene i za njihovu decu. Ne zna se kome je gore", kaže Zulja.

„Najviše me brine da će deca kad odrastu saznati od nepoznatih ljudi da njihov otac ima drugu porodicu i decu. Nismo imali ceremoniju venčavanja sa rođacima, već smo ih jednostavno obavestili kada smo se venčali", priča Zulja. S

Mnogoženstvo kao borba za ženska prava

„Moja prva supruga je pomalo ljubomorna, ali ima pravo na to, a ja sam se odlučio na ovaj korak kako bih svojim sunarodnicima pružio primer kako da ne dozvolimo da naše kirgiske devojke nestanu u tuđini."

On je uputila odgovarajuću peticiju predsedniku i organizovala okrugli sto za istomišljenike.

Udeo bogatih i siromašnih

„Oboje donose identične poklone: identične šalove, slatkiše i kolače u kesama. Stiče se utisak kao da on sve sam kupuje i daje im."

Istraživači iz Koalicije za demokratiju i civilno društvo i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) došli su do sličnih zaključaka: nešto više od 20 odsto Kirgiza podržava poligamne brakove.

„Raspad Sovjetskog Saveza, naročito ekonomska kriza koja je usledila za njim i slom komunističke ideologije i morala, između ostalog, doveli su do normalizacije poligamije u kirgiskom društvu", kaže Mišel Komersio, profesorka na Univerzitetu u Vermontu, koja proučava to pitanje od 2013.

„Žene najčešće ostaju u takvim brakovima jer su ekonomski zavisne od muževa ili žele da nastave da poseduju neku imovinu muža ili njegove porodice, ili im je stalo do statusa udate žene i toga da njihova deca imaju oca", kaže istraživačica.

Krivični zakon protiv šerijat

Kazna u obliku zatvora uklonjena je iz člana o poligamiji, a sada za „zajednički život i održavanje zajedničkog domaćinstva" sa više žena možete dobiti ili relativno malu kaznu do 30 hiljada soma (nešto više od 350 dolara), ili društveno korisni rad.

Ali čak i kada je član zakona podrazumevao zatvorsku kaznu do dve godine, gotovo da kazna u skladu sa njim nije ni dosuđivana.

Jedan od malobrojnih ljudi, koje su pokušali da gone za poligamiju bio je bivši predsednik države Kurmanbek Bakijev.

On je 2010. godine, kao rezultat Revolucije lala, pobegao iz zemlje sa drugom suprugom i decom i od tada je u Belorusiji.

„Iako sam muslimanka, nisam čitala namaz, malo sam znala o religiji, a on je izgledao kao ispravan čovek, sve vreme je citirao Kuran.

Naučio me je kako da se oblačim, ponašam, pa čak i da kuvam i obrazujem decu. Poverovala sam mu na reč."

„Tvrdio je da su naša viđanja i odnosi grešni bez nike, i prilikom jednog takvog viđanja stavio me je u auto sa imamom i još jednim muškim svedokom i venčali smo se", kaže Ajdaj.

„Kada sam shvatila da moj muž neće pomagati oko deteta, i da nas je on napustio i otišao u Rusiju, obratila sam se policiji", kaže Ajdaj.

Šerijat zaista muškarcima dozvoljava da imaju i do četiri žene, pod uslovom da je u mogućnosti da ih sve izdržava i da se prema svima pošteno odnosi.

„U principu, nisam hteo ponovo da se ženim, to se dogodilo Alahovom voljom, slučajno sam upoznao Ajdaj", kaže on.

„Želeo sam da pomognem njenoj deci iz prvog braka, a zatim je pozvao da se uda za mene, jer u islamu, ako vas neko povede putem religije to je vrlo dobro. Mislio sam da ću na taj način spasiti i Ajdaj i njenu decu."

„Mi, Kirgizi, predugo smo živeli van religije zbog Sovjetskog Saveza i zaboravili smo kako se to radi. Takvi brakovi kod mračnih ljudi, koji ne razumeju, izazivaju poricanje i osudu, pa sam zaključio da sve treba da bude u svoje vreme.

Ali Talaj nije razočaran u sam koncept poligamije: prema njegovim rečima, on ima mnogo srećnih poznanika sa nekoliko supruga, gde se žene međusobno slažu i, ako ne komuniciraju, onda barem prihvataju situaciju onakvom kakva je.

„Sve je bolje nego raspuštenica"

Ako Kirgistan uspe da otvori radna mesta i zadrži emigrante koji su se vratili kućama zbog karantina, to bi na kraju moglo dovesti do smanjenja broja poligamnih brakova.

Pre otprilike tri godine do Dinare su stigle glasine da Mirbek ima drugu porodicu u Moskvi.

„Nadala sam se da će se predomisliti i vratiti se našoj porodici, uz to su svi njegovi rođaci rekli da će to biti tako i nagovorili me da budem strpljivi", kaže Dinara.