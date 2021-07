Britanska kraljevska porodica: Princ Čarls objavio koje su mu omiljene pesme

Pre 1 sata

Istakao je i da ga je hit soul grupe Tri digris Givin' Up, Givin' In ranije „ terao da ustane i zaigra".

Raznolika je lista pesama koje je odabrao budući kralj. Među top 13 našli su se umetnici od Južne Afrike, Škotske, Francuske do Republike Irske.

Pesmu Givin' Up Givin' In grupa Tri digris izvodile je na proslavi njegovog 30. rođendana i on je opisuje kao jednu od omiljenih.