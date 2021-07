Film i Holivud: Preminuo Ričard Doner - reditelj Supermena, Predskazanja, Smrtonosnog oružja

Pre 7 minuta

Ričard Doner, holivudski režiser najpoznatiji po filmovima Supermen, Gunisi (The Goonies) i Smrtonosnog oružja, umro je u 91. godini.

Njegov prvi veliki proboj u svet kinematografije bio je 1976. godine kada je objavljen film Predskazanje ( The Omen ), sa Gregorijem Pekom u glavnoj ulozi.

Kasnije je producirao filmove Free Willy i The Lost Boys .

Biuo je angažovan za antologijsku seriju Zona sumraka (The Twilight Zone) i špijunski triler The Man From Uncle.