Rusija i ubistva: Banalnost zla - zašto novinari intervjuišu serijske ubice

Pre 20 minuta

Međutim, on je prvo otišao u Moskvu.

Da pokažemo da zlo, nije pokvareni manijak sa bodežom i privlačnim osmehom Entonija Hopkinsa, već je to dekica iz susednog ulaza, koji apsolutno ne izgleda kao manijak ali istovremeno to jeste.

„Da je on čovek sa nekom drugom vrstom izopačenosti (na primer, da je manijak nekrofil), mi bismo o tome govorili.

A ovaj čovek je, očigledno sa seksualnom zavisnošću, pravi seksualni manijak, i upravo je to tema našeg istraživanja.

I meni je sve to bilo odvratno ali je to bilo važno da se prikaže", odgovara Ksenija Sobčak svojim kritičarima.

Novinari koji su želeli da intervjuišu Mohova, takođe su bili kritikovani za to što su povlađivali njegovoj želji da komunicira sa štampom i bude u centru pažnje.

Ipak, Sobčakova kaže da njoj to nije važno.

Kada čovek pristane da razgovara sa novinarom, on uvek ima motive za taj razgovor. Nije mi važno iz kog razloga čovek sedi preko puta mene: da li je to slava, pažnja, želja da se prikaže u dobrom svetlu ili da se opravda za nešto.

Prvobitno su hteli da taj lanac prikažu na početku filma, ali su zatim napustili tu ideju, upravo zato što su to njeni neki vrlo čudni kontakti.

„Međutim, ja kao novinar koristim svakakve kontakte kako bih došla do glavnog aktera."

Jš u 16. veku zbog brzog širenja tipografije u Britaniji, postaju popularni kriminalni pamfleti, leci i balade u kojima se štampaju šokantne priče iz života zločinaca, koje su često pričali i same ubice i lopovi.

„Razgovori sa Bandijem bili su težak ispit, zato što on uopšte nije hteo da govori o zločinima, dok mu nisam predložio način na koji to da radi: da priča o njima u trećem licu, kao da je on bio svedok", ispričao je u intervjuu za BBC na ruskom jeziku Mišo.