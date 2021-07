Film, Džej Lo i Ben Aflek: Šta čini holivudski moćni par?

Pogotovu ona vrsta jedinstvene holivudske ljubavi, koja inspiriše čoveka da poljubi zadnjicu devojke pred celim svetom, kao što je Aflek uradio u spotu za singl Jenny From the Block iz 2002.

Razlozi fascinacije

To je složeno pitanje, na koje ima više od jednog odgovora.

Od Bijonse i Džej Zija, Kim Kardašijan i Kanje Vesta (koji su se nedavno razveli) do Bred Pita i Anđeline Džoli (razveli su se 2016), združeni glamur dve velike zvezde deluje dva puta privlačnije.

U slučaju Lopez i Afleka, filmske saradnje (barem do sada) nisu bile uspešne, ali možemo se setiti veze koja se na ekranu razvila tokom godina između ljubavnika u stvarnom životu Ketrin Hepbern i Spensera Trejsija, čije žestoke prepirke i humor koji izvire iz suprotnosti koje se privlače su očigledne u klasičnim fizičkim komedijama poput Žena godine (1942) i Adamovo rebro (1949).

Nije neophodno da holivudski moćni par razvije snažnu privlačnost na platnu, ali to sigurno pomaže osvajanju pažnje javnosti.

Neki parovi, poput Branđeline, sastoje se od dvoje ljudi koji su toliko zgodni da to ne deluje stvarno, a snaga seksualne energije koju emituju (kako je prikazano u filmu Gospodin i gospođa Smit iz 2005) prosto oduševljava.

U 20. veku, to je takođe značilo da je heteroseksualnost bila obavezna, čak i do nedavno, to je uglavnom bio slučaj.