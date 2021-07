Nauka, svemir i istorija: Misterija „zvezdane kapije“ u Šri Lanki

Pre 29 minuta

Danas je to jedno od najposećenijih mesta u zemlji koje privlači posvećene hodočasnike iz čitave zemlje u svoje drevne budističke hramove i džinovske stupe nalik kupolama.

Iako se malo toga zna o karti i njenoj svrsi, ikonografija nije u skladu sa drugim rezbarijama iz perioda Anuradapure (od trećeg do 10. veka n.e.).

To je otvorilo prostor za najšire spekulacija na internetu.

Prvi akademik koji je istakao arheološku važnost karte bio je H. C. P. Bel, britanski državni službenik kog je naimenovao prvi Komesar za arheologiju Cejlona (bivši naziv za Šri Lanku).

On je protumačio krugove, simbole i morske životinje na karti, na osnovu vlastitog poznavanja budizma i ostrva, kao simbole Zemlje, mora, otvorenog svemira i Univerzuma.

To je internet detektive navelo da zaključe da mora da je nekada davno korišćena za sletanje NLO-ova.

Umesto toga, Somadeva veruje da je razumniji zaključak da je karta rana mapa sveta, kao što je sugerisao Bel, zato što to objašnjenje ima verski i kosmološki kontekst koji je logičan, imajući u vidu period i vreme.

To sugeriše da je osoba koja ga je urezala posedovala vrlo dobro razumevanje prirode univerzuma u kom je živela."

„Mislim da je karta Sakvala Čakraja plan za složeni projekat sličan ogromnim stupama koje su se gradile u to vreme", rekla je ona.

„Naginjem ka tome da su to nacrti za Sigiriju."

„Imajući u vidu da se čini kao da sedišta urezana ispred karte gledaju jedno ka drugom, to me navodi na pomisao da je to bilo mesto za raspravu - drevna kancelarija arhitekte, takoreći", rekla je ona.