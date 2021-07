Žene, joga i seksualno zlostavljanje: BBC otkriva mračne tajne seksualnog zlostavljanja u joga školama

Pre 1 sata

Kao i mnogi predani jogiji, to za mene nije bio samo čas vežbanja, već način života.

Bila je to objava u mojoj Fejsbuk grupi Šivananda o pokojnom poštovanom osnivaču pokreta, Svamiju Višnudevanandi.

Napisala je da su se, kada je konačno pronašla snage - decenijama kasnije - da ovo prijavi upravnom odboru Šivanande, „reakcije kretale od tišine do pokušaja ćutanja".

Do sada sam intervjuisala 14 žena koje navode zlostavljanje od strane starijih učitelja Šivanande, od kojih mnoge nisu o tome razgovarale sa porodicom i prijateljima, a kamoli da su to javno objavile.

Plašila me je ideja da se preselim i da budem s njim tamo, sve dok nisam otkrila da postoji centar Šivananda u Patniju, nedaleko od našeg novog doma.

Moj suprug bi se našalio da je centar moja prva ljubav, a ne on.

Radila je od pet ujutru skoro do ponoći, sedam dana u nedelji - bez plate.

Kada je Džuli rekla da ne razume šta on želi, rekao joj je: „tantra joga" - praksa joge koja se povezala sa duhovnim seksom, ali jednostavno znači raditi na duhovnom prosvetljenju dubokim opuštanjem.

Ipak, Džuli kaže da se Višnudevananda na to samo jednom pozivao u teorijskom smislu tokom predavanja.

Saznaj više

Kaže da je prva dva puta to naivno opravdala tantričkom jogom, ali treći put joj je dao novac i osećala se „kao prostitutka".

Kaže da je bila zaista zbunjena kada je njihova veza postala seksualna, ali osećala je da joj ne preostaje ništa drugo nego da pristane na to.

Prema saznanjima BBC-ja, on je i dalje aktivno uključen u Šivanandu u Indiji, iako organizacija to negira.

Dok mu je pružala poslužavnik, kaže da ju je zgrabio za ruku i okrenuo čaršaf, ispod koga se, kako je tad uvidela, on samozadovoljavao.

Kaže da joj je on tada ejakulirao na ruku.

Vendi kaže da bi, ako bi se žene obratile višem osoblju kako bi prijavile zabrinjavajuće - a u nekim slučajevima i kriminalno - ponašanje, osoblje to odbacilo u okviru duhovnog učenja nazvanog „milost gurua".

BBC je, međutim, imao uvid u kopiju imejla koji je on poslao advokatu koga finansira Fejsbuk grupa zajednice Šivananda - „Projekat Satja", čija sam članica postala.

U imejlu se izvinjava za ono što naziva svojim „nedelima" i obećava da će „nastojati da to više ne ponovi".

Svami Mahadevananda je jedan od učitelja koji se suočava sa optužbama za seksualno zlostavljanje - ali u to vreme Džuli to nije znala.

Međutim, BBC je imao uvid u mejl Mahadevanande u kome potvrđuje da se u to vreme sastao sa Džuli.

Što se tiče Mahadevanande, naša istraga je pronašla dokaze da je odbor znao za njegovu navodne seksualne prekršaje već 1999. godine jer im je on sam to priznao.

Svami Saradananda, Amerikanka koja je u to vreme bila u EBM-u, rekla nam je da je 1998/99. godine dobila telefonski poziv uplakane direktorke Delhijskog ašrama.

Kada je nazvala da sa tim suoči Mahadevanandu, objasnio je da to nije bilo tačno.

I to nije bilo njegovo jedino otkriće.

Mahadevananda je bio prisutan i ona kaže da je on potvrdio da je njen iskaz istinit.

„A on je rekao: 'Ali ako ona ne želi da to radim, u redu, velika stvar. Neću to više raditi'."