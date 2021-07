Droga i muzika u Velikoj Britaniji: Di-džej i prijatelji koji pomažu zavisnicima da pobede vlastite „zveri”

Kada je Li Batler bio kokainski zavisnik, izbacili bi ga iz porodične kuće, teturao bi se do majke i tamo uzimao drogu - zaključan u kupatilu, zabrinut da ljudi gledaju, paranoičan da će policija razbiti vrata.

Kada je Li Batler bio kokainski zavisnik, konačno bi se sredio do srede ili četvrtka i rekao sebi - jecajući - da je to poslednji put, da je gotovo, ali onda bi došao petak i „samo dve krigle" bi ponovo pokrenule ciklus opijanja i drogiranja.

I ovo - od izgubljenih vikenda, preko savetnika po imenu Kris, do tehnike američkog bivšeg alkoholičara - način je kako je to uradio.

„Kao dete sam pregledao singl ploče od 17 centimetara i sortirao njegovu listu pesama", kaže on.

Li je želeo da bude fudbaler, ali pošto se to nije dogodilo, započeo je šegrtski staž o električnim instalacijama.

„Bila je to rejv scena, rana ejsid haus scena", kaže on.

„Putovao sam gore-dole po zemlji svojim kombijem do ovih ilegalnih rejvova, ilegalnih zabava."

Jednom je odvezao kombi do rejva u Blekburnu, zaboravio je da ga je parkirao i vratio se kući, napustivši kombi.

Ubrzo posle toga, ponovio je to uradio, a kombi je ukraden.

„Svirao sam Džimija Meka i Come on Eileen, govoreći ljudima da je bife otvoren, sprečavajući tuče", kaže on.