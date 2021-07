Korona virus i Brazil: Gradovi kojima upravljaju žene uspešniji u borbi protiv - pokazuje studija

Pre 14 minuta

Žensko liderstvo privuklo je veliku pažnju tokom ove pandemije i to sa dobrim razlogom.

Ali veza između roda i rezultata zdravstvene politike bila je uglavnom anegdotske prirode - sve do sada.

Spasavanje života

To je u skladu sa političkim izborima koje su pravile žene na vlasti.

Suprotstavljeni izbori

„Ako žene generalno to rade, gradonačelnice takođe moraju to da rade, a one imaju političku moć da od stanovništva zahtevaju da ih slede", kaže Gaget-Miranda.