Muzika i Bitlsi: Kako je Džon Lenon pretvoren u mit

Pre 11 minuta

Od portreta koji su mu dodelili ulogu svega - nezaposlenog dokoličara do lidera Laburističke stranke, od mudrog starog ribara do pravog psihodeličnog boga, Lenonov život je romantizovan, preoblikovan i revidiran posle njegove smrti.

To je urađeno do tačke u kojoj je mit često postajao stvarniji od samog čoveka.

Neshvaćeni svetac

Uprkos naporima da se on ukloni i prefarba, to je sada glavna turistička atrakcija i redovna usputna stanica na vođenim turama kroz glavni grad Češke.

Spekulativne fikcije o Lenonu

Kao i u slučaju Yesterday , radi se o priči tipa „šta bi bilo?", a ovaj put centralna ideja je da je Lenon napustio Bitlse 1962. zato što je želeo da objavi Love Me Do kao njihov debitantski singl (kao što su uradili u stvarnosti), ali su se oni odlučili za neku drugu numeru.

Lenon kao izmišljena ličnost

On kupuje primerak Lovca u raži Dž.D. Selindžera da bi ga posle pronašli u njegovom džepu - baš kao što je Lenonov ubica Mark Čepmen to uradio.

„Viđenje Lenona do kog je u međuvremenu došlo zakinulo je ostale Bitlse, zato što su oni bili ti koji su poznavali i voleli pravog Džona", kaže on.

Džordž Harison je to uradio sa All Those Years Ago 1981, a Makartni sa Here Today godinu dana kasnije.

„Mislim, pogledajte samo pesmu Bitlsa iz 1969. godine The Ballad of John and Yoko. On tu praktično ispisuje vlastitu legendu, jevanđelje po Džonu. On je u izuzetnoj meri bio opsednuti sobom.