Olimpijske igre, Amerika i Irak: Drsko bekstvo inicirano zabranjenim pogledom - „rekli su mi da nikako ne gledam u Klintona"

Pre 52 minuta

Bez obzira što su u njega bile uperene oči iračkih zvaničnika, on je bacio pogled u desnu stranu.

„Nisam mogao da poverujem", kaže on.

Bio je to trenutak koji je za sva vremena izmenio Raedov život.

U dizanju tegova je počeo da gradi karijeru još ranih 80-tih godina, da bi 1984. osvojio titulu nacionalnog šampiona u kategoriji do 99 kilograma.

Šiiti i Kurdi su verovali da to znači da će SAD podržati ustanak protiv Sadama i u martu je sve eksplodiralo.

On je već uveliko razmišljao o tome kako da se izvuče iz svega.

„Radio je štagod je hteo, on je bio Sadamov sin", kaže Raed.

„Fudbaleri i košarkaši bi nam govorili: 'Pazite se kada odlazite na takmičenja'. Ubili su tako mnogo ljudi", kaže on.

„Kada me je upitao da li mogu da se vratim sa zlatnom medaljom, rekao sam ne.

„Za zlato moraš da treniraš najmanje četiri godine, a u Basri je to bilo jako teško jer nije bilo dovoljno ni hrane ni vode.

On kaže da je Mahmud primetio kako gleda u Klintona, ali da nije rekao ništa.

Irački zvaničnici su takođe izgledali iskreno iznenađeni kada su videli da im predsednik aplaudira, rekao je on.

On je imao pristup Olimpijskom selu.

„Rekli su mi da mi to nije dozvoljeno i da ću završiti u zatvoru ako to uradim", kaže on.